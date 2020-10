Budaj: Samosprávy budú mať pol roka na prípravu separovania bioodpadu

Slovenská inšpekcia životného prostredia bude robiť kontroly.

15. okt 2020 o 12:14 TASR

BRATISLAVA. Samosprávy budú mať pol roka na to, aby sa pripravili na zber bioodpadu. Informoval o tom na tlačovej konferencii minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Envirorezort tiež pripravil dve vyhlášky, ktorými upravuje termíny nábehu jednotlivých postupov pri separovaní biodpadu. Taktiež v nich spresňuje postupy.

Spresnenie vychádza v ústrety tým mestám a obciam, ktoré už teraz zabezpečujú povinnosť triedenia bioodpadu.

"Ide o ústretové opatrenie pre tieto mestá, pre ktoré sa vytvára dostatočný časový a kapacitný rámec, aby prispôsobili svoj systém práve požiadavkám zo strany ministerstva," uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Samosprávy tak budú mať na prispôsobenie čas do 30. júna 2021. Kiča zároveň podotkol, že vyhláška neznamená odklad povinností triedenia bioodpadu.

Slovenská inšpekcia životného prostredia bude prechod na zber biologicky rozložiteľného odpadu kontrolovať. Nábeh by sa mal urobiť tak, aby nezaťažil obce, mestá a obyvateľov zvýšenými poplatkami. "Tie obce, ktoré by aj nemali nábeh uskutočnený, ale vykonávajú k nemu kroky, nebudú dostávať finančné pokuty, ale v rámci zákona napomenutia," priblížil Budaj.

Prezident Únie miest a obcí Slovenska Richard Rybníček si myslí, že obce by prechod mohli zvládnuť. Problémom je to pre väčšie mestá, konkrétne sídliská, ktoré sú v nich. "Za polrok sa pripravia tak, aby sme to vedeli bez problémov pred ministerstvom obhájiť," poznamenal.

Zákon, ktorým sa zavádza povinnosť separovania biologicky rozložiteľného odpadu, bude platiť od 1. januára budúceho roka. Obce a mestá žiadali odklad povinnosti separovania bioodpadu, avšak pre odklad by Slovensku hrozili sankcie zo strany Európskej únie.