Odmeria vašu genialitu IQ test?

Aké črty by mal mať génius?

15. okt 2020 o 12:59 Jakub Betinský, Jaroslav Varchola

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/2u6x6-ef683c?from=usersite&skin=1&share=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=1&version=1

Počúvajte cez >>Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Čo je to genialita a ako ju meria IQ test? Môžeme byť geniálni aj bez vysokého IQ? Aké črty by mal mať génius? A čo je to samotný intelekt, ktorý má génius rozvinutý na vysokej úrovni?

Aj túto problematiku pre vás rozdiskutujú vedec Jaro a filozof Jakub.

V diskusii sme spomenuli/odporučili:

Malcolm Gladwell, Outliers: The Story of Success (2008),

12 Signs You Have Genius Level Intelligence (YouTube),

Shelly Kagan, "Death", Open Yale Course,

