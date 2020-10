Vašečka: Fico mal chrlenie síry vyrátané, Matovič spor s SaS nepremyslel

Líder OĽaNO a predseda vlády Igor Matovič koná v spore s koaličnou SaS intuitívne a nemá svoje kroky premyslené, hovorí sociológ Michal Vašečka. V tom sa líši od Mikuláša Dzurindu, Roberta Fica aj Vladimíra Mečiara, ktorí vedeli účelovo vyjsť aj s tými, ktorými pohŕdali.

Premiér Igor Matovič už štyri dni kritizuje šéfa SaS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka za to, že odmieta plošné zatváranie fitnescentier a reštaurácií. V kritike na facebooku pokračoval aj vo štvrtok, hoci bol na summite v Bruseli. Má to logické vysvetlenie? Čo chce dosiahnuť?

Neviem, či to má logické vysvetlenie. Ale ako poznáme Igora Matoviča, nemalo by nás to vôbec prekvapovať. Takto funguje desať rokov a jediný moment, keď sa správal trochu inak, boli dva týždne pred voľbami, keď pochopil, že má šancu zvíťaziť.

Ale skúsim pozitívne - trvanie na tom, čomu verí, nech ho to stojí čokoľvek, je súčasťou jeho politiky a vždy mu to aj prinášalo body. Igor Matovič zrejme stavil na to, že ľudia budú jeho konanie vnímať v duchu: hoci sám seba poškodzuje, kope za Slovensko, trvá na dodržiavaní pravidiel, aby sa nehrali politické hry.

V čase pandémie, keď sa množstvo ľudí cíti ohrozených, však stúpa frustrácia a hnev. A to čo vždy fungovalo, môže mať zrazu úplne opačný efekt. V politike sa taká sebadeštrukčná jazda, na akú sa vydal Igor Matovič, nevidí každý deň.

Čo tým myslíte?