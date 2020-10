Stretol som človeka s covidom. Kedy zavolá hygiena a kedy sa mi skončí izolácia?

Čo tento týždeň čítali cudzinci o Slovensku.

1. Pri Horskom parku nezaparkujete ako kedysi. Niektorým sa páči nové korzo, iní tvrdia, že je park pre nich teraz nedostupný: New parking policy around Horský Park planted a discord

2. Kam sa vybrať a čo si vypočuť? Prinášame tipy na bezpečnú kultúru a cestovanie: Over the weekend, Kino Lumiére to resume its virtual cinema

3. Plavby po Dunaji sú stále populárnejšie. Ako riečny turizmus ovplyvnil Covid? Bratislava offers river cruise passengers authentic experiences

4. V noci svietia a vyzerajú ako z rozprávky. Umelecký kováč svietiacimi kliešťami vzdáva hold všetkým kováčom: New attraction in Gemer, glowing pliers as tribute to smiths

5. Niekedy vás umelá inteligencia pozná lepšie ako váš partner: Five cases in which robots are better than man

6. ĽSNS môže zažiť rozkol, ak Kotleba skončí vo väzení: Kotleba guilty is one small step for Slovakia to get rid of fascism, says historian

7. Majestátne hory okolo a bohatá história. Banská Bystrica má všetko, čo mesto má mať: Capital in spirit (from our archive)

8. Ľudia nebudú mať nárok na náhradu ušlého zisku, schválil parlament. Prezidentka zákon podpísala, no napadne ho na ústavnom súde: President opposes the idea of removing the right to compensation during the pandemic

9. Bratislava ho prekvapila tým, aká je multikultúrna. Kanadský diplomat o našom hlavnom meste: I was struck by how multiethnic Bratislava is, a Canadian diplomat says

10. Stretol som človeka s covidom. Kedy očakávať telefonát od hygieny a kedy sa končí izolácia? I encountered a person who is COVID-19 positive. What do I do next? (FAQ)

