Trnku potrestali symbolicky, môže sa dostať aj k ušlému platu

Čižnár pre svojho predchodcu pôvodne žiadal stratu funkcie.

19. okt 2020 o 19:35 Peter Kováč, Roman Cuprik

BRATISLAVA. Od disciplinárky s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom sa očakával exemplárny trest a jeho vylúčenie z prokurátorských radov. Po tom, čo po takomto postupe celé mesiace volajú odborníci aj samotní prokurátori, však prišlo prekvapenie.

Súvisiaci článok Trnku nezbavili funkcie prokurátora, znížili mu plat Čítajte

Disciplinárna komisia rozhodla, že Trnka môže byť aj napriek trestnému stíhaniu či vzťahom s mafiánom Marianom Kočnerom naďalej prokurátorom. Za jeho výroky o kamere v pracovni, ktorú inštaloval priamo Kočner, mu neudelila žiadny trest. Potrestala ho len za klamstvo o tom, prečo prepustil Jozefa Majského z väzby, a to znížením platu o pätnásť percent po dobu troch mesiacov.

Keďže zástupca generálnej prokuratúry sa na mieste odvolal, rozhodnutie ešte nie je právoplatné.

Ak by však aj súd rozhodnutie potvrdil, znamenalo by to nielen to, že Trnka sa môže vrátiť k svojej práci na prokuratúre. Nárok by mal taktiež na doplatenie peňazí, o ktoré prišiel.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ešte od konca októbra minulého roka má totiž pozastavený výkon funkcie. V tom čase proti nemu zakročil dnes už bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár, hoci dovtedy niekoľko mesiacov tvrdil, že konať nemôže.

Od tohto momentu Trnka síce do práce nechodí, no celý čas dostával len tretinu platu. Potvrdením disciplinárneho trestu by si tak mohol uplatniť nárok na ušlú mzdu za celé toto obdobie.

Rozhodnutie disciplinárky samotný Trnka v pondelok nechcel komentovať a pred novinármi po vyhlásení rozhodnutia ušiel.

Celá disciplinárka pritom prebiehala len za minimálnej účasti verejnosti, a to kvôli koronavírusu. Na pojednávanie pustila prokuratúra len troch novinárov, a to z tlačových agentúr a verejnoprávnej televízie. Ostatní museli čakať pred budovou prokuratúry.

Prekvapil aj samotný priebeh konania. Pôvodne sa totiž čakalo rýchle rozhodnutie. Odznieť malo už len stanovisko etickej komisie prokuratúry a záverečné reči.