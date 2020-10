Meteorológovia zaznamenali v októbri rekordné úhrny zrážok

Aktuálne je celé územie Slovenska v obidvoch pôdnych vrstvách bez rizika sucha.

20. okt 2020 o 15:57 TASR

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zaznamenal v októbri rekordné úhrny zrážok.

Napríklad v Bratislave na Kolibe napršalo 13. októbra 51,8 milimetra (mm) zrážok, čím tam bol prekonaný rekord denného úhrnu zrážok na tento mesiac z roku 1974.

Zároveň je to prvý aspoň 50 mm denný úhrn zrážok v októbri na tejto meteorologickej stanici, ktorá je v prevádzke minimálne 70 rokov. Ústav o tom informuje vo svojom klimatologickom zhodnotení 42. týždňa.

Rekordne vysoké boli aj dvojdenné úhrny zrážok. Napríklad v Poprade napršalo 12. a 13. októbra 71,7 mm zrážok a prekonaný tam bol veľmi výrazne rekord dvojdenného úhrnu zrážok na mesiac október z roku 1980.

"Už teraz je isté, že niektoré meteorologické stanice, predovšetkým na západe a severozápade Slovenska, budú mať rekordne vysoké mesačné úhrny zrážok na mesiac október," uviedol SHMÚ.

Bude to tak napríklad v Nitre, Bratislave-Mlynskej doline, v Modre-Piesku, Piešťanoch, Topoľčanoch, Mochovciach, Prievidzi, Dolnom Hričove i v Gánovciach.

V Nitre napršalo od 1. do 18. októbra 147,1 mm zrážok. V Piešťanoch napršalo v rovnakom čase 150,7 mm zrážok. Prípadné zrážky, ktoré sa ešte môžu vyskytnúť do konca mesiaca, by mohli tento stav podľa SHMÚ ešte zvýrazniť.

"Na zrážkovo najexponovanejších miestach Slovenska, v doterajšom priebehu tohtoročného októbra, dosiahli úhrny zrážok už do 18. októbra viac ako 200 mm. Napríklad v Modre-Piesku 213,1 mm a na Kojšovskej holi 213,8 mm," spresnil ústav.

Aktuálne je celé územie Slovenska v obidvoch pôdnych vrstvách bez rizika sucha. Relatívne nasýtenie sa výrazne zvýšilo na celom území a momentálne je takmer na celom Slovensku nad 90 percent.

Deficit pôdnej vlahy sa už nevyskytuje. V krajine podľa SHMÚ prevažujú veľmi vlhké až extrémne vlhké podmienky.

Deficit zrážok za posledných 90 dní už nie je na žiadnej meteorologickej stanici. Naopak, nadbytok zrážok +200 mm evidujú v Piešťanoch a +220 mm v Gánovciach.