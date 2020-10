Budaj chce, aby štátna ochrana vlastnila pozemky v národných parkoch

Ochrana prírody nevlastní v národných parkoch ani štvorcový meter pozemkov, tvrdí Budaj.

20. okt 2020 o 16:25 TASR

BRATISLAVA. Štátna ochrana prírody (ŠOP) nevlastní v slovenských národných parkoch ani štvorcový meter pozemkov.

Upozornil na to v utorok minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) s tým, že tento stav chcú zmeniť a štátne pozemky, na ktorých sú vyhlásené národné parky a ďalšie chránené územia, by mali prejsť do správy ŠOP.

V národných parkoch podľa šéfa envirorezortu vlastnia pozemky buď súkromní majitelia, developeri, štátny podnik Lesy SR či iní vlastníci. "Chceme dosiahnuť, aby sa začal proces, keď v národných parkoch bude ŠOP aktérom. Keď sa teraz o niečom rozhoduje, ona nemá právo povedať nie," vyhlásil Budaj.

Dúfa, že nájde v tejto veci pochopenie u ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO), s ktorým sa chce stretnúť, i u ostatných členov vlády. Budaj pripomína, že predsavzatie v krátkej dobe navrhnúť presun pozemkov pod správu ŠOP si vládny kabinet dal aj do programového vyhlásenia vlády.

"Chceme dosiahnuť, aby sa stali národné parky skutočnými národnými parkmi, kde ŠOP bude doma a nie len trpeným hosťom," poznamenal minister. Prvým krokom v tomto procese bude podľa neho inštitucionálna dohoda a následne majú prísť legislatívne zmeny i presuny rozhodovania.

Envirorezort vyzýva verejnosť, aktivistov a organizácie ochrancov prírody, aby podporili kampaň Šanca pre národné parky Slovenska.

TASR sa pokúsi získať stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.