Dobré ráno: Prvé dni po pôrode ovplyvnia celý život, aj tak delíme matky od detí

V roku 2018 sa na Slovensku narodilo predčasne štyritisíc detí.

20. okt 2020 o 23:00 Nikola Bajánová, Michaela Žureková

Hneď po pôrode mi ho dali na brucho, spolu sme sa vytešili a keď mi ho brali, chytil sa košele a nechcel sa pustiť. Najbližšie som ho videla až o týždeň.

Takto opisuje prvé momenty po predčasnom pôrode svojho syna jedna z matiek, s ktorou sa zhovárala redaktorka SME Ženy Michaela Žureková.

A práve s ňou sa Nikola Bajánová rozprávala o tom, prečo je oddelenie matky a predčasne narodeného dieťaťa problém, čo na to odborníci zo sveta a ako by to malo byť správne.

Krátky prehľad správ

Plošné testovanie, s ktorým by armáda začať už koncom tohto týždňa, by malo byť dobrovoľné. Ako ale upozorňuje prezidentka Zuzana Čaputová, o dobrovoľnosti sa nedá hovoriť, ak za jeho odmietnutie hrozí akákoľvek sankcia. Koalícia sa totiž zhodla na tom, že plošné testovanie má byť dobrovoľné, no ten, kto sa na ňom nezúčastní, pôjde do desaťdňovej karantény. Za jej porušenie, prípadne za pohybovanie sa na verejnosti bez dokladu o negatívnom výsledku, by mala hroziť pokuta viac ako 1600 eur.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí vyzval zdravotníkov a študentov príslušných odborov, aby sa prihlásili na pomoc pri testovaní. Slovensko bude podľa jeho slov potrebovať asi 20-tisíc takýchto ľudí. Prvé testovanie sa má zrealizovať tento víkend v Bardejove, Tvrdošíne, Dolnom Kubíne a Námestove. Zriadia tam 235 odberných miest.

Sudca Špecializovaného trestného súdu Michal Truban by mohol skončiť na nižšom stupni súdu. Navrhujú to predseda súdu Ján Hrubala a šéf Súdnej rady Ján Mazák. Okrem toho majú aj indície o jeho korupčnom správaní, tie však musí preveriť polícia. Trubana disciplinárne stíhajú za to, že sa pri rozhodovaní o väzbe v pozemkovej kauze Dobytkár nenamietol pre priateľské kontakty na advokáta Jána Gajana, ktorý sa v spise ku kauze spomína. Toho včera spolu s viacerými ľuďmi z pozemkového fondu zadržala polícia.

Oblasť potratov sa novelizovať nebude. Poslanci v utorok odmietli novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú pripravila skupinka okolo Anny Záborskej z klubu OĽaNO. Z prítomných 117 poslancov bolo za len 58.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková plánuje v roku 2021 otvoriť zákon o konflikte záujmov. Kolíková podľa hovorcu zvažuje tiež zriadenie nového úradu pre majetkové priznania. Politici by ale svoje majetkové priznania zverejňovali podľa nových pravidiel najskôr v roku 2022.

Odporúčanie

Viem, že u nás sa Halloween tradične neoslavuje. Kto sa však rád bojí alebo aspoň rád počúva o záhadách, prípadne dokáže vypnúť pri hororových žánroch a true crime podcastoch, odporúčam playlist, ktorý pripravili tvorcovia môjho obľúbeného Last Podcast on the Left. Tých som tu už mimochodom tiež spomínala. Nájdete tam rôzne napínavé príbehy, ktoré nielen dobre pobavia. No a nezabudnite, že dnes vychádza aj podcast Modrá vlna.

