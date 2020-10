Enviroaktivisti odovzdajú vo štvrtok petíciu s viac ako 120-tisíc podpismi

Kancelária NR SR by mala preveriť súlad doručenej petície so zákonmi.

21. okt 2020 o 14:22 TASR

BRATISLAVA. Environmentálna iniciatíva "Klíma ťa potrebuje" odovzdá vo štvrtok (22. 10.) dopoludnia do Národnej rady SR petíciu týkajúcu sa klimatickej krízy s viac ako 120 000 podpismi.

Pre TASR to potvrdila jedna z organizátoriek petície a iniciatívy Mladí za klímu Marta Fandlová. Z rokovacieho poriadku parlamentu vyplýva, že petíciu, ktorú podpísalo aspoň 100 000 občanov, prerokuje NR SR v pléne.

Súlad doručenej petície

Kancelária NR SR by mala preveriť súlad doručenej petície so zákonmi. "Prípadnú vecnú príslušnosť a zistené skutočnosti oznámi predsedovi NR SR tak, aby ju predseda do 30 pracovných dní od jej doručenia mohol postúpiť na prerokovanie a zaujatie stanoviska gestorskému výboru NR SR," uvádza sa na webovej stránke parlamentu.

"Ak petíciu podáme tento štvrtok, tak to parlament musí prerokovať do konca tohto roka," tvrdí Fandlová.

Iniciatíva "Klíma ťa potrebuje" spustila petíciu "Za klímu, za budúcnosť" koncom septembra. Žiadajú v nej poslancov NR SR, aby vyhlásili klimatickú núdzu s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040.

Záväzný plán a stratégia

Zároveň chcú, aby vláda do konca roka 2021 pripravila záväzný plán a stratégiu, ako neutralitu dosiahnuť.

Posledným bodom petície je žiadosť, aby vláda podporila najvyššie sprísnenie klimatických cieľov EÚ.

Petíciu podporilo viac ako 150 osobností verejného života, umelci, herci, influenceri a odborníci v oblasti ochrany životného prostredia a dve desiatky mimovládnych organizácií.

Vítajú ju aj prezidentka SR Zuzana Čaputová a minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).