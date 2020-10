Kauza Četnéš sa môže zopakovať, len v novej verzii

Parlament bude šéfa prokuratúry voliť na novembrovej schôdzi.

22. okt 2020 o 11:12 Peter Kováč

BRATISLAVA. Koalícia ide pri voľbách generálneho prokurátora do podobného rizika, na aké v minulosti doplatil Jozef Čentéš.

Toho zvolila za generálneho prokurátora ešte vláda Ivety Radičovej, no prezident Ivan Gašparovič ho odmietol vymenovať. Ústavný súd neskôr konštatoval, že tým boli Čentéšove práva porušené. Keďže sa však do funkcie medzičasom dostal Jaromír Čižnár, vedenie prokuratúry to už neovplyvnilo.

Tentoraz je situácia o niečo iná, no výsledok môže byť podobný. Ústavný súd v stredu prijal na ďalšie konanie zákon o prokuratúre, ktorý nedávno menila vládna koalícia práve pre voľby nového šéfa prokuratúry. Umožňuje napríklad to, aby na tento post zasadol neprokurátor.

Účinnosť novely Ústavný súd síce nepozastavil, no zároveň povedal, že ju ako celok ešte preskúma. Takýto proces môže trvať aj niekoľko týždňov či mesiacov, no koalícia sa chystá voliť nového generálneho prokurátora už na novembrovej parlamentnej schôdzi.