Slovensko sa v Bruseli prihlási k 55-percentnému zníženiu emisií

Slovensko bude požadovať, aby EÚ zaviedla uhlíkové clo pre krajiny mimo únie.

22. okt 2020 o 11:20 TASR

BRATISLAVA. Slovensko sa na zasadnutí ministrov životného prostredia Európskej únie v Bruseli prihlási k 55-percentnému zníženiu emisií skleníkových plynov do roku 2030.

Na Výbore Národnej rady pre európske záležitosti to v stredu deklaroval šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO). Pre TASR to potvrdil predseda výboru Tomáš Valášek (Za ľudí).

Zasadnutie ministrov sa uskutoční v piatok v Bruseli.

Uhlíkové clo

Zároveň bude Slovensko požadovať, aby EÚ zaviedla spolu so znížením emisií uhlíkové clo pre krajiny mimo únie.

"Ak chceme uvaliť prísnejšie očakávania na európskych výrobcov, musíme takisto prísne očakávania uvaliť aj na výrobcov mimo hraníc EÚ, tým je uhlíkové clo. Dorovnal by sa tým rozdiel v cene, čo oni vyrobili neekologicky a tým, čo naši vyrobili ekologicky," vysvetlil Valášek.

Dodal, že nechce, aby slovenskí výrobcovia boli potrestaní za to, že spĺňajú ekologické limity a zahraniční nie.

Analýza zníženia emisií

Niekoľko krajín minulý týždeň na samite EÚ požadovalo vypracovanie dôvodovej štúdie, koľko bude prechod na zníženie emisií o 55 percent stáť. Budaj však na výbore povedal, že urobenie takejto dôvodovej štúdie je národnou povinnosťou.

"Každý štát by si mal v tomto urobiť poriadok sám, takže to je niečo, čo sa rysovalo ako podnet pre komisiu, ale minister Budaj sa od toho dištancoval," podotkol Valášek.

Chce, aby sa počas jedného až dvoch mesiacov vypracovala poctivá analýza zníženia emisií, v ktorej bude uvedené, koľko bude prechod Slovenska stáť, a ktoré sektory ekonomiky a firmy budú dotknuté.

Vlastný energetický mix

Na stretnutie ministrov ide Slovensko s požiadavkou, aby bolo krajinám umožnené dosiahnuť klimatický záväzok svojou vlastnou cestou. V praxi by to znamenalo, že krajiny EÚ by mali právo vybrať si takú výrobu elektrickej energie, ktorú považujú za vhodnú, pokiaľ by bola čistá a nevypúšťala skleníkové plyny.

V prípade Slovenska by išlo napríklad o využívanie jadrových elektrární, priblížil predseda výboru.

"Dôvod je jasný. Máme vysoký podiel jadrových elektrární a na výrobu elektriny nemáme žiadnu inú alternatívu. Trváme na tom, aby mali krajiny právo na vlastný energetický mix."