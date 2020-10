Koalícia víta zadržanie Kováčika, Šeliga ho vyzval k odstúpeniu (reakcie)

Nedôvera v prokuratúru sa podľa ministerky Kolíkovej prehlbuje.

BRATISLAVA. Národná kriminálna agentúra zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ako prvý o tom informoval Denník N, ktorému to potvrdil zdroj blízky polícii.

Prečítajte si reakcie politikov.

Mária Kolíková (Za ľudí)

Informácia o zadržaní špeciálneho prokurátora Kováčika ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) nijako neteší.

Ako ďalej uviedla v reakcii, ktorú agentúre SITA poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti, takáto skutočnosť prehlbuje nedôveru v prokuratúru, ak človek v jej čele je trestne stíhaný, pričom on sám má v zásadnej kompetencii trestne stíhať tých, ktorí sa dopustili trestných činov.

„Ak by sa preukázali podozrenia, že špeciálny prokurátor je naozaj vinný z páchania trestných činov, znamenalo by to hlboké spreneverenie sa poslaniu, ktoré má napĺňať. O to viac je dnes potrebné sústrediť sa na voľbu nového generálneho prokurátora, aby na čele prokuratúry stál človek, ku ktorému máme veľkú dôveru, že bude statočný," zdôraznila Kolíková.

Juraj Šeliga (Za ľudí)

Zadržanie špeciálneho prokurátora Kováčika je kľúčový okamih pre boj za spravodlivé Slovensko.

Kováčik by mal okamžite odstúpiť z funkcie.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii to vyhlásil podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga (Za ľudí).

Juraj Krúpa (OĽaNO)

Predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽaNO) podotkol, že spravodlivosť konečne dostihla aj Kováčika.

Skonštatoval, že v takýchto prípadoch sa zadržaní prepúšťajú najmä pre procesné chyby, verí preto, že polícia svoju prácu urobila poriadne. Hovorí, že dôkazy sú evidentné.

Michal Šipoš (OĽaNO)

Šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš považuje zadržanie Kováčika za dôkaz, že polícia koná a má konečne rozviazané ruky.

Myslí si, že Kováčik už dávno nemal byť na tejto pozícii.

Alojz Baránik (SaS)

Poslanec Alojz Baránik (SaS) to vidí rovnako. Myslí si, že aj pre iné pochybenie mal dávno stratiť previerku a nemal byť vo funkcii.

Vďaka podľa neho platí policajtom, ktorí si robia svoju prácu. Dúfa tiež, že nasledovať budú aj zatýkania ďalších ľudí, ktorí zastávali významné funkcie a pri ktorých existujú podobné podozrenia.

Peter Pellegrini (Hlas)

Nezaradený poslanec a líder strany Hlas Peter Pellegrini rešpektuje činnosť orgánov pri zadržaní špeciálneho prokurátora Kováčika.

"Opäť len musím vyjadriť presvedčenie a pevne verím, že konajú na základe dôkazov a v zmysle zákonov a Ústavy. Nič viac k tomu nepoviem," uviedol Pellegrini s tým, že ak sa zásah konal za dodržania všetkých princípov zákonnosti, treba to rešpektovať bez ohľadu na to, koho sa týka.

To, či by mal Kováčik odstúpiť z funkcie, Pellegrini nepovedal. Mal by mať podľa neho teraz šancu vyvrátiť podozrenia a vysvetliť prípadné otázky.

Myslí si, že treba počkať aj na ďalšie informácie či zverejnenie presných dôvodov Kováčikovho zadržania. Poukázal na potrebu dodržiavania prezumpcie neviny.

Veronika Remišová (Za ľudí)

Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) skonštatovala, že už nikdy sa nemôže stať, aby špeciálny prokurátor nepodal ani jedinú obžalobu a zametal citlivé prípady pod koberec.

"Polícia si musí slobodne plniť svoju robotu a povinnosti a pre nás politikov je mimoriadne dôležité, aby dve kľúčové pozície v štáte - generálny prokurátor a špeciálny prokurátor - boli obsadené čestnými, statočnými a odvážnymi profesionálmi," upozornila.