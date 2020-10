Senát technickej univerzity v Bratislave bude riešiť odvolávanie rektora Fikara

Fikar uviedol, že samotný návrh považuje za účelovo vykonštruovaný.

22. okt 2020 o 14:24 TASR

BRATISLAVA. Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave bude v pondelok 26. októbra na svojom zasadnutí riešiť aj návrh na odvolanie Miroslava Fikara z funkcie rektora univerzity.

Ten na sociálnej sieti uviedol, že dôvody uvedené v návrhu na odvolanie považuje za zástupné a samotný návrh za účelovo vykonštruovaný.

Interné problémy

Predseda AS STU Marián Peciar pre TASR uviedol, že "už dlhší čas sa predstavy o riadení univerzity a uplatňovaných postupoch a vzťahoch medzi akademickými samosprávnymi orgánmi STU, akými sú rektor vo vzťahu k dekanom fakúlt a akademickému senátu, rozchádzajú", čo spôsobuje interné problémy.

"Táto situácia STU neprosieva," poznamenal Peciar.

V návrhu na odvolanie z funkcie rektora STU Fikarovi vyčítajú aj prílišnú medializáciu diania na STU a jej fakultách či problémy v komunikácii.

"Priznávam, niektoré rozhodnutia som mohol odkomunikovať inak a lepšie, no to pre vrcholových funkcionárov a manažérov platí vždy. Kto robí, robí aj chyby. Patrí to k tomu. V tomto prípade však celkom isto nejde o nejaké zásadné manažérske zlyhanie, ako to nazvali predkladatelia z predsedníctva senátu," uviedol Fikar.

Petícia za zotrvanie vo funkcii

Z jeho pohľadu ide o snahu úzkej skupiny ľudí zabrániť zmenám, ktoré ako univerzita potrebujú na to, aby sa naplnili ambície z programu, ktorý ako kandidát na rektora predložil.

Za neprijateľné rektor považuje, aby sa súčasťou oficiálneho návrhu na jeho odvolanie stala obhajoba dezinformačného webu.

"Ten som z dôvodu jeho pochybnej povesti a preukázateľného šírenia konšpirácií a dezinformácií nechal vyradiť z interného servisu monitoringu tlače," dodal Fikar.

V tejto súvislosti vznikla aj petícia za zotrvanie Fikara vo funkcii rektora STU. V texte petície sa uvádza, že odvolanie rektora v čase kritickej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 nevyznieva ako dobré manažérske či strategické rozhodnutie.

"Upozorňujeme, že odvolaním rektora by mohlo prísť k situácii, že zatiaľ čo si ostatné slovenské vysoké školy budú deliť historickú podporu vysokého školstva z plánu obnovy, bude STU musieť riešiť svoje personálne otázky a nebude tak plnohodnotne zastúpená pri rokovaniach o tomto pláne," uvádzajú autori petície.

Napätá situácia

Zároveň vyzvali obe zainteresované strany na vzájomnú komunikáciu a pokračovanie upokojovania situácie na STU a nie na eskaláciu napätia, ktoré za posledný viac ako rok na STU vzniklo.

"Veríme, že odvolaním rektora STU by napätie mohlo ďalej stúpať a meno STU by tým ďalej výrazne trpelo," dodali autori petície. Pod petíciou je zatiaľ podpísaných viac ako 500 ľudí.

Situácia na STU je už niekoľko mesiacov napätá, súviselo to najmä so situáciou na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU.

Fikar sa začiatkom leta pokúsil presvedčiť akademický senát, aby dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka odvolal. Avšak jeho návrh neprešiel.