Prezidentka napadla zákon o verejnom zdraví na Ústavnom súde

Súd požiadala aj o pozastavenie účinnosti uvedeného ustanovenia.

23. okt 2020 o 16:11 (aktualizované 23. okt 2020 o 16:32) SITA

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podala Ústavnému súdu SR podnet pre časť zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Ako ďalej informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec, prezidentke prekáža ustanovenie o vylúčení nároku na náhradu škody v súvislosti s protipandemickými opatreniami.

Prezidentka zákon ako celok 14. októbra podpísala, avizovala však podanie podnetu, aby ÚS SR dané ustanovenie preskúmal. Zároveň požiadala o pozastavenie účinnosti daného ustanovenia.

Ústava SR podľa prezidentky zaručuje každému právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom štátnych orgánov.

„Je síce možné zákonom upraviť medze uplatňovania tohto práva, avšak nie je možné žiadne ústavné právo zákonom odobrať alebo vylúčiť. V praxi by to znamenalo, že štát by nezodpovedal ani za škody spôsobené prípadným nezákonným uplatňovaním tejto novely,” uviedla prezidentka.

Poslanci 14. októbra schválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa ktorej budú mať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva charakter všeobecne záväzných právnych predpisov.

Novela je podľa rezortu zdravotníctva reakciou na okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Parlament schválil novelu aj s 20 pozmeňujúcimi návrhmi.