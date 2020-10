Články o Slovensku, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

24. okt 2020

1. V nemocniciach zmôžeme málo, no vystavujeme sa riziku infekcie, sťažujú sa zahraniční medici: Practice in hospitals continues for final year medical students, some are afraid

2. Plán celoplošného testovania je ambiciózny, no s neistým výsledkom: Nationwide testing - an ambitious plan with an uncertain result

3. Vojnová loď aj online koncert. Víkendové čítanie a kultúrne tipy: Spectacular Slovakia Weekly: Komárno built Czechoslovakia's largest warship

4. Ako vystrihnutá z rozprávky: bývalá banícka obec Špania Dolina je rajom pre turistov: Špania Dolina: Cultural treasure

5. Plány na vyrovnaný rozpočet sa posúvajú. Môže za to pandémia: No balanced budget for next three years, this time due to COVID-19

6. Nevídaný nález pod stromom: strieborné mince z 13. a 14. storočia: Tourist finds ancient silver coins under an uprooted tree

7. 30 miest na Slovensku, ktoré musíte vidieť. Objavte ich v nedávno ocenenom videu: Slovaks filmed drone video of the month

8. Parku v Rusovciach po rokoch zanedbávania vrátia jeho niekdajšiu krásu: One of Bratislava's oldest parks will regain its historical look

9. Bratislavské koncerty klasickej hudby patria k najlepším, čo som kedy počul, prezdradil v podcaste holandský veľvyslanec: The best concert I have ever heard was in Bratislava, says Dutch ambassador

10. V čom sú slovenské turistické značky iné ako české: The important work of Slovakia’s unpaid hiking route markers

