Prokurátor Remeta: Trnka mal odstúpiť, možno taktizuje

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Stojí na čele Etickej komisie prokuratúry, ktorá ešte minulý rok v októbri vyzvala Dobroslava Trnku a ďalších pochybných prokurátorov, aby si pozastavili výkon funkcie. Zároveň je asi jediným prokurátorom, ktorý v minulosti dobrovoľne požiadal o preloženie z Generálnej prokuratúry nižšie, na Krajskú prokuratúru v Banskej Bystrici.

Prokurátor RASTISLAV REMETA sa dnes uchádza o funkciu generálneho prokurátora.

V rozhovore sa dočítate čo si myslí o tom, že disciplinárna komisia nedávno nezbavila Dobroslava Trnku funkcie prokurátora a udelila mu len symbolický trest,

ako plánuje Etická komisia riešiť Petra Šufliarskeho či Ladislava Tichého, ktorí takisto komunikovali s Marianom Kočnerom,

ako sa mu pracovalo na Generálnej prokuratúre a prečo z nej odišiel,

prečo by chcel ako generálny prokurátor znova otvoriť kauzy týkajúce sa Mikuláša Černáka,

ako by chcel riešiť podozrenia, aké sa ukázali u syna Jarmíra Čižnára, ktorý býva v luxusnom byte s nejasným pozadím,

o čom vypovedá stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Boli ste sklamaný z rozhodnutia o treste pre Dobroslava Trnku? Neprišiel o funkciu prokurátora, ale len na tri mesiace o tridsať percent platu.

Etická komisia ešte vlani v októbri prijala vyhlásenie, kde ostro odsúdila jeho konanie a konanie ďalších prokurátorov. V júli k veci vydala aj stanovisko a konštatovala porušenie viacerých článkov etického kódexu. Na poslednej strane stanoviska však uviedla, že sa nebude zaoberať danou nahrávkou (rozhovor Trnku s Marianom Kočnerom, pozn. red.) a jej autentickosťou pre prebiehajúce trestné konanie.

Už vtedy sme videli, že pri posudzovaní nahrávky môže dôjsť k dôkaznej núdzi disciplinárnej komisie. Preto ma spomínané rozhodnutie neprekvapilo. Zohľadňuje súčasný skutkový stav a dôkaznú situáciu. Bude však ešte rozhodovať odvolacia disciplinárna komisia.

Ako tomu má rozumieť verejnosť? Niekoľko mesiacov sú verejne prístupné nahrávky Trnku s Kočnerom či s bývalým ministrom financií za Smer Jánom Počiatkom, kde je reč o úplatkoch, no prokurátori takéhoto človeka nedokážu vylúčiť zo svojich radov.

Je možno ťažké pochopiť to ľuďom, ktorí nie sú zasvätení do náležitostí disciplinárneho konania. Je v ňom dôležité, aby bol skutok podporený dôkazmi. Samotná Etická komisia nemôže vykonávať dokazovanie. A keďže v tomto prípade ešte prebieha trestné konanie, je celkom logicky pochopiteľné, že chýbali nejaké dôkazy.

Preto by som odpovedal v zmysle, že kultúra na Slovensku zrejme ešte nedospela do štádia, aby takéto osoby v prvom rade samy vyhodnotili dosah svojho konania a vzdali sa funkcie. Ale treba chápať aj určitú taktiku.

Čiže, keby sa Trnka vzdal funkcie, pôsobilo by to ako priznanie viny a mohlo mu to uškodiť pri vyšetrovaní?