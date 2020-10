Dobré ráno: Monika Jankovská sa chce dohodnúť s políciou

Štátna tajomníčka zrejme chce spolupracovať.

27. okt 2020 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Peter Kováč

Vypočujte si podcast

Zdá sa, že Monika Jankovská sa možno rozhodla, že začne spolupracovať s políciou.

Včera bývalú štátnu tajomníčku na ministerstve spravodlivosti previezli z väzby do Pezinka, na Úrad špeciálnej prokuratúry. Jankovská je obvinená z korupcie a z marenia spravodlivosti.

Čo sa teda stalo, začala vypovedať a kto sa teraz môže obávať, že pôjde tiež do väzenia, sa Tomáš Prokopčák pýtal reportéra denníka SME Petra Kováča.

Krátky prehľad správ

Na veľké celoplošné testovanie na Slovensku chýbajú zdravotníci. Včera ešte chýbalo odhadom osemtisíc zdravotníkov, ktorí by boli počas víkendu ochotní odoberať vzorky. Tiež je otázkou, či im štát nebude musieť pri aktuálnom núdzovom stave nariadiť pracovnú povinnosť.

Včera akademický senát Slovenskej technickej univerzity schválil návrh na odvolanie vlastného rektora. Miroslavovi Fikarovi pritom vyčítali nezmyselné veci alebo veci, za ktoré ani nemohol. S odvolaním však ešte musia súhlasiť minister školstva a prezidentka.

Šéfa parlamentu operovali, operácia mala dopadnúť úspešne. Boris Kollár si pri víkendovej autonehode poškodil druhý krčný stavec. Druhý najvyšší ústavný činiteľ tvrdí, že šiel v sobotu navštíviť svojho syna, v aute bola aj bývala misska Miroslava Fabušová, ktorú mal Kollár údajne vziať cestou do lekárne.

Za omeškané daňové priznania z dôvodu karantény by sa nemali dávať pokuty. Platí to pre daňovníkom, ktorí pre karanténu nebudú môcť do 2. novembra tohto roka podať daňové priznanie. Mali by však po ukončení zákazu vychádzania či povinnej karantény doručiť na daňový úrad daňové priznanie aj so žiadosťou o odpustenie zmeškanej lehoty a so zdôvodnením, prečo si to skôr nestihli.

Americké úrady predčasne ukončil klinickú štúdiu experimentálneho lieku na nový koronavírus na báze protilátok. Výskum spoločnosti Eli Lilly má totiž problémy s bezpečnosťou, zároveň bola len nízka šanca, že by látka pomáhala hospitalizovaným pacientom. Zároveň ale pokračuje test na pacientoch s ľahkými a miernymi príznakmi, liek by ešte teoreticky mohol pomáhať, aby sa nedostali do nemocníc.

