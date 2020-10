Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali dostať ďalšie financie

Ministerstvo zdravotníctva preferuje dynamické dopĺňanie zdrojov podľa aktuálnych potrieb.

28. okt 2020 o 10:51 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva SR by chcelo priamo dofinancovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ako v reakcii na vznik iniciatívy Stop hazardu so zdravím uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, pred paušálne určenou sumou v súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva preferuje dynamické dopĺňanie zdrojov v systéme podľa aktuálnych potrieb a s ohľadom na súčasnú situáciu.

"Preto skôr než ustanovenie paušálneho percenta sadzby za poistencov štátu sa javí efektívnejšie pre všetkých účastníkov systému dofinancovanie pomocou nástrojov, ktoré by tieto zdroje efektívne nasmerovali v aktuálne potrebnej výške priamo k poskytovateľom," uviedla s tým, že o detailoch rokujú s rezortom financií.

Vyššie platby za poistencov štátu

Iniciatíva Stop hazardu so zdravím žiada, aby vláda SR zabezpečila dostatok zdrojov pre systém slovenského zdravotníctva.

Jej signatári tvrdia, že štát roky šetrí na zdravotných odvodoch za svojich poistencov, teda za deti, študentov, dôchodcov, nezamestnaných či rodičov na materskej.

Žiadajú, aby sa štát vrátil k pôvodnému modelu platieb odvodov za tieto osoby a zvýšil platby na úroveň piatich percent z vymeriavacieho základu, ktorým je priemerná mzda spred dvoch rokov. Inak budú musieť chýbajúce peniaze pacienti pravdepodobne zaplatiť "zo svojho vrecka".

Cieľom je dostupná starostlivosť

Problematické by mohlo byť aj to, že niektoré z nemocníc by pri nižších platbách od zdravotných poisťovní nemuseli prežiť.

"Ministerstvo zdravotníctva má záujem o čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, a teda aj o alokáciu čo možno najväčšieho množstva finančných zdrojov v systéme, ktoré by boli prioritne určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s jasným cieľom dostupnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre pacienta," dodala Eliášová.

Pod iniciatívu sa podpísali napríklad Asociácia za ochranu práv pacienta, Zväz ambulantných poskytovateľov, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, Slovenská lekárska únia špecialistov, občianske združenie Slovenský pacient a ďalší.