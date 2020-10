Dobré ráno: Boj o moc, ambície a pomsta. Kauza STU

Čo sa to dialo na Slovenskej technickej univerzite.

Priznám sa, nič podobné si v moderných dejinách slovenských vysokých škôl nepamätám.

V pondelok akademický senát Slovenskej technickej univerzity navrhol za veľmi čudných okolností odvolať svojho rektora Miroslava Fikara. O jeho odvolaní ešte musia rozhodnúť minister školstva a prezidentka.

Čo sa teda v pondelok dialo, prečo akademici odvolali svojho rektora a aké to bude mať dôsledky, sa Tomáš Prokopčák rozpráva so Zuzanou Kovačič Hanzelovou, ktorá celú kauzu sleduje.

Krátky prehľad správ

Polícia včera od rána zasahovala v rámci akcie Víchrica na viacerých miestach v súvislosti s korupciou na bratislavských súdoch. Zadržali pritom aj vplyvného podnikateľa a právnika Zoroslava Kollára či ďalších sudcov. Sú medzi nimi aj bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová, sudca najvyššieho súdu Jozef Kolcun alebo sudkyňa Katarína Bartalská.

Lekári vyzvali vládu, aby ešte zvážila celoplošné testovanie. Prezident Slovenskej lekárskej komory Marian Kollár povedal, že lekári majú podozrenie, že rozhodnutie o plošnom testovaní nebolo odborné. Význam Kollár vidí skôr v pravidelnom testovaní v zdravotníckych zariadeniach, napríklad v domovoch sociálnych služieb, potravinárstve či strategických podnikoch.

Vláda včera obmedzila pohyb ľudí bez testu do ôsmeho novembra. Platiť bude od pondelka, výnimkou by malo byť zakúpenie nevyhnutných potrieb, cesta do školy či do nemocnice.

V Poľsku sa začal celoštátny štrajk proti zákazu interrupcií, mnohí Poliaci včera nenastúpili do práce. Dôvodom je minulotýždňový verdikt súdu, ktorý výrazne sprísňuje legislatívu týkajúcu sa interrupcií. Poľský Ústavný súd rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva pre vývojové chyby plodu je protiústavné. Verdikt v podstate znamená, že v prevažne katolíckom Poľsku budú interrupcie už takmer úplne zakázané.

Odporúčanie

