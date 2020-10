Prezidentka podpísala zákony, ktoré majú zmierniť dopady koronakrízy na kultúru

Parlament ich schválil v skrátenom legislatívnom konaní.

28. okt 2020 o 17:58 SITA

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala zákony, ktoré majú zmierniť dopady koronakrízy na kultúru.

V tlačovej správe o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Zákony, vďaka ktorým bude možné poskytnutie finančnej pomoci pracovníkom v kultúre schválila 22. októbra Národná rada SR (NR SR) v skrátenom legislatívnom konaní.

Zákon má taktiež za cieľ reflektovať skúsenosti pri poskytovaní dotácií v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 či znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov o poskytnutie dotácie.

„Znižovanie administratívnej záťaže spočíva v tom, že žiadateľ o poskytnutie dotácie už nebude vybrané údaje preukazovať ministerstvu kultúry predložením dokladov, ale tieto údaje ministerstvo kultúry získa samo z informačných systémov verejnej správy,” vyplýva z vládneho materiálu.

Organizátori kultúrnych podujatí, ktoré sa v dôsledku pandémie COVID-19 nebudú môcť uskutočniť ani v prvej polovici roka 2021, budú môcť predĺžiť platnosť zakúpených vstupeniek do konca júna 2022.

Organizátori môžu tiež majiteľovi v cene lístka ponúknuť poukážku na iné podujatie konané do polovice roka 2022. Ak držiteľ vstupenky trvá na vrátení peňazí, organizátor je povinný mu vyhovieť do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia.

Novela nadväzuje na prijatú legislatívnu úpravu v máji 2020 v súvislosti s prvou vlnou pandémie nového koronavírusu. Rovnakým spôsobom ako pri vtedajšej novele upravuje povinnosti organizátorov, týkajúce sa plnenia zmluvných záväzkov v súvislosti s neuskutočneným podujatím.

Balík noviel má takisto prechodným ustanovením predĺžiť ustanovenie o zrušení povinnosti platiť, respektíve zrážať príspevok z autorských odmien do verejnoprávnych umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarného umenia). Povinnosť sa podľa novely nevzťahuje ani na odmeny vyplatené v roku 2021. Autori však môžu fondom platiť príspevky dobrovoľne, do konca marca 2022, sumu si v tom prípade môžu zarátať do daňových nákladov.

Legislatívou sa taktiež ustanovuje, že verejnoprávne fondy sú poskytovateľmi pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Upravujú sa tiež podmienky poskytnutia finančných prostriedkov žiadateľom, návrh zákona v snahe pomôcť subjektom v kultúrnej oblasti, postihnutým ekonomickým dosahom pandémie nového koronavírusu, dočasne upúšťa od povinnosti splniť niektoré podmienky pri poskytovaní finančnej pomoci. "U žiadateľa sa dočasne vytvára fikcia, že spĺňa niektoré podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov bez potreby preukazovania tejto skutočnosti. Týmto krokom sa zabezpečí, aby sa o poskytnutie finančných prostriedkov mohli uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí by najmä v dôsledku pandémie tieto podmienky nespĺňali," vysvetlili predkladatelia. Návrh zákona ďalej dopĺňa nové oblasti podpory fondov, a to osobitne s vzhľadom na situáciu vzniku a trvania krízovej situácie.