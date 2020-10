Nehanbíte sa, pýtala sa sudkyňa z Víchrice. Zhrnuli sme priebeh policajnej akcie

Väzobné stíhanie sudcov je otázne.

28. okt 2020 o 18:52 Peter Kováč, Roman Cuprik

BRATISLAVA. Chladné hmlisté ráno, prázdne ulice a neobvyklý ruch na nitrianskej pobočke Národnej kriminálnej agentúry.

Stredajšie dianie v Nitre v mnohom pripomínalo ráno z 11. marca, historicky najväčšiu policajnú akciu proti korupcii v justícii s názvom Búrka.

Aj tentoraz na NAKA v Nitre postupne privážali sudov či advokátov podozrivých z korupcie a obchodovania so spravodlivosťou.

Policajnú akciu Búrka tentoraz nahradila nadväzujúca akcia Víchrica, ktorá sa týka sčasti rovnakej skupinky. Medzi zadržanými bol tentoraz aj podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár, ktorého advokát Daniel Lipšic označuje za konkurzného mafiána, ktorý sa pohyboval v blízkosti skupiny piťovcov. Kollár to popiera.

„Vždy sa držal v mediálnom ústraní. Svoju pravdepodobnú trestnú činnosť páchal inteligentne a sofistikovane,“ komentoval Kollárovo zadržanie Lipšic.

Už krátko po deviatej hodine najprv v sprievode kukláčov predviedli dnes už bývalého sudcu Richarda Molnára a o pár minút neskôr aj bývalú štátnu tajomníčku Moniku Janovskú.

So sklonenou hlavou rýchlo prešla z pristaveného auta do budovy. Podobnú procedúru absolvovala Jankovská aj deň predtým, keď ju predviedli do Pezinka na špeciálnu prokuratúru.

Príchody niekdajších elít z prostredia justície sa tým v rámci Víchrice neskončili.