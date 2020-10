Fabušová: Kollárovi som volala náhodou, limuzínou ma vzal prvý raz

Miroslava Fabušová sedela v aute predsedu parlamentu Borisa Kollára pri nehode.

29. okt 2020 o 16:12 Daniela Hajčáková

Keď v sobotu havarovala služobná limuzína predsedu parlamentu a šéfa Sme rodina Borisa Kollára, v aute s ním sedela aj maskérka a bývalá miss Miroslava Fabušová. Vo vozidle boli ešte Kollárovi ochrankári.

Všetci sú zranení. Vodič len ľahko, Kollára operovali, pretože má zlomený druhý stavec. Fabušová má tiež zlomený stavec, ale aj viacero rebier.

Kollár sa k nehode oficiálne ešte nevyjadril a nevysvetlil, prečo viezol civilnú osobu - navyše v čase, keď už platil zákaz vychádzania.

Fabušová už pre viaceré médiá povedala, že Kollár šiel za synom do obce Most pri Bratislave a potom sa po ňu zastavil v Dunajskej Lužnej. Hovorí, že potrebovala lieky na tetániu. Ide o zvýšenú dráždivosť nervového systému, môže sa prejavovať triaškou, silným búšením srdca či tŕpnutím končatín.

Miroslava Fabušová je bývalá misska a maskérka. (zdroj: FB/Mirka Fabušova make-up artist)

Ako sa cítite?

Ráno ma previezli na magnetickú rezonanciu do inej nemocnice a prišla som veľmi vyčerpaná a ubolená. Bola som asi na šiestich rôznych nosidlách.

Som v nemocnici na Mickiewiczovej a museli ma preložiť na nosidlá, s ktorými ma vzali do sanitky, z nich ma preložili na ďalšie nosidlá, na ktorých ma preniesli do ružinovskej nemocnice a z týchto nosidiel do tunela. A potom z tunela zase opačný postup. Čiže som prišla s takými bolesťami, že som rada, že mi teraz niečo kvapká do žily.

Pri nehode ste sa viezli v štátnej limuzíne s Borisom Kollárom. Ako ste sa do nej dostali? Ako ste sa dohodli, že vás zvezie?

Volali sme si a hovorila som mu, že by som potrebovala ísť do lekárne. Tým, že on bol v Moste pri Bratislave, povedal, že pôjde cez Lužnú a zoberie ma do Bratislavy. To je celé.

Volali ste mu náhodou alebo ako ste sa s ním spojili?