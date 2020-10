Za techniku zodpovedá univerzita, tvrdí šéf senátu STU o zasadnutí

Peciar požiadal prezidentku o stretnutie.

29. okt 2020 o 11:35 TASR

BRATISLAVA. Za technické zabezpečenie zasadnutia akademického senátu (AS) nezodpovedá senát ani jeho predseda.

Uviedol to predseda AS Slovenskej technickej univerzity (STU) Marián Peciar v reakcii na kritiku vyvolanú technickým a organizačným zabezpečením zasadnutia AS STU. Na ňom bol v pondelok (26. 10.) schválený návrh na odvolanie rektora STU Miroslava Fikara.

Zodpovedná je vraj univerzita

Peciar tvrdí, že za vytvorenie všetkých potrebných podmienok pre činnosť AS STU je zodpovedná univerzita.

"Už začiatkom apríla som listom požiadal rektora, aby zabezpečil na rokovania senátu aj ďalších grémií potrebnú audiovizuálnu techniku. Zvlášť preto, lebo počas pandemických obmedzení to pre rokovania bude nevyhnutné. Rektorát STU má útvary, ktorých činnosť je priamo podriadená rektorovi STU, a tieto majú povinnosť zabezpečiť podľa svojej kompetencie aj bezproblémový priebeh zasadaní AS STU," poznamenal Peciar.

Senát podľa neho nemá žiadne svoje podporné technické a organizačné zložky ani zamestnancov s výnimkou jednej sekretárky. Poznamenal, že nevie posúdiť, prečo bol prenos nekvalitný.

Na zasadnutia AS STU boli podľa Peciara na základe rozhodnutí štátnych autorít a krízového štábu STU vydané opatrenia na zasadnutia AS STU podľa opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva.

"Do platnosti vtedy vstúpili aj odporúčania rektora vydané na základe uznesenia vlády. Na ich základe stanovil vedúci útvaru a krízového riadenia STU spôsob sedenia a celkový počet účastníkov zasadnutia," dodal Peciar.

Zároveň tvrdí, že verejnosť, zamestnanci STU či novinári mali možnosť vstupu do vyčerpania limitu počtu osôb za dodržania podmienok stanovených v opatrení. Dodal, že zasadnutie bolo verejné.

Peciar sa chce stretnúť s prezidentkou

Peciar dodal, že požiadal listom prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá má o odvolaní rektora rozhodnúť, o osobné prijatie. Verí, že ho hlava štátu prijme.

V súvislosti so situáciou na STU vznikla aj výzva Peciarovi na odstúpenie z postu predsedu AS STU. Autori výzvy tvrdia, že priebeh zasadnutia AS STU bol pravým opakom toho, čo sa od STU očakáva.

"Boli sme svedkami amatérskeho technického zlyhania, zamykania dverí a skrývania sa pred verejnosťou, sťažovania práce médiám, ktoré chcú objektívne informovať o nakladaní s verejnými financiami a hájení celospoločenských záujmov, vyzývania na porušovanie zákona a pošliapavania princípu verejnosti, no hlavne boli sme svedkami konania, ktoré verejnosť teraz nenazýva inak ako hanbou STU," uvádza sa v texte petície. Pod petíciou je zatiaľ podpísaných 800 signatárov.

Po doručení návrhu AS STU na odvolanie rektora na ministerstvo školstva bude posúdená jeho zákonnosť. V prípade splnenia podmienok bude predložený návrh prezidentke.

Prezidentka v utorok (27. 10.) pre TASR uviedla, že pri svojich ďalších krokoch zváži všetky okolnosti rozhodnutia AS STU a svoj postoj k nemu vyjadrí v rámci svojich prezidentských kompetencií.

AS STU odsúhlasil návrh na odvolanie rektora Fikara. Za jeho odvolanie hlasovalo počas zasadnutia AS STU 25 senátorov, proti bolo 14, zdržali sa traja.