Fico žije v atmosfére strachu, jeho ľudia končia v putách

Šéf Smeru sa zastal viacerých zadržaných.

29. okt 2020 o 18:34 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Kryla sa korupcia, predražené nákupy, podvody, dokonca aj vraždy. To všetko vyplýva z doterajších výsledkov vyšetrovania viacerých káuz v justícii.

Po dvanástich rokoch vládnutia Smeru sa však šéf tejto strany Robert Fico otázkam o zodpovednosti za stav justície vyhýba.

Denníku SME ani po dvoch dňoch neodpovedal a keď bol naposledy v diskusii v rádiu Express, tému odbil.

"Lebo Fico, lebo Smer platí, beriem za všetko zodpovednosť, za všetko a môžeme ísť ďalej," vyhlásil.

Jeho práva ruka a bývalý minister vnútra Robert Kaliňák hovorí, že viaceré obvinenia sú nedostatočne odôvodnené a nemožno na základe nich vytvárať obraz o súdoch či prokuratúre.

"Určite máme spoluzodpovednosť za to, v akej je Slovensko teraz situácii. Ale to, ako sa táto situácia opisuje, jednoducho nesúvisí s realitou," povedal Kaliňák, ktorý ešte pred troma rokmi vyhlasoval, že "na to, aby sa stíhala korupcia na najvyšších poschodiach, by ju museli tí najvyšší predstavitelia páchať."

Fico teraz po zadržaní jedného z najmocnejších ľudí v krajine, špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika vyhlásil, že "žijeme v atmosfére strachu" a "vidíme zneužívanie právomocí verejného činiteľa".