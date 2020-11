Naď: Reálne náklady na testovanie sa samosprávam preplatia

Minister potvrdil, že obciam zaslali usmernenie.

1. nov 2020 o 15:47 TASR

BRATISLAVA. Náklady na celoplošné testovanie sa samosprávam preplatia. V relácii RTVS O päť minút 12 to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že výdavky samospráv skontrolujú okresné úrady.

Opozičný poslanec parlamentu a starosta obce Hurbanova Ves Ľubomír Petrák (Smer) kritizuje, že podľa usmernenia majú byť výdavky normované. Obáva sa, že sa obciam nepreplatia všetky výdavky.

"Človek, ktorý bol šéf testovacieho tímu na odberovom mieste, potvrdí, či veci, ktoré boli nakúpené, sú v súlade s potrebou pri realizácii pretestovania. Potvrdzujem, že obciam budú reálne náklady preplatené cestou okresného úradu, ministerstva vnútra, následne ministerstva financií. Ak by nastala situácia, že niekto bude hovoriť, že musel nakúpiť pre obec auto, aby mohol rozvážať testy, a potom si ho nechá, tak nikto nečaká, že ho budeme preplácať. Preto je tam nejaká forma kontroly," vysvetlil.

Petrák priblížil, že starostovia dostali metodické usmernenie o normovaných výdavkoch, ktoré by mali byť použité bez ohľadu na to, na čo sa pripravovali. "Pripravovali sme sa na dva dni, prebieha to v jednom dni. Pýtam sa, budeme znášať 50 percent nákladov my?" skonštatoval.

Za základný problém vlády označil to, že nevie komunikovať so svojím okolím vrátane samospráv.

Antigénové testy dokážu podľa Naďa zachytiť asi jednu tretinu nakazených. "Keď je jedno percento, reálne môžu by asi tri percentá ľudí, ktorí majú v sebe vírus," povedal v súvislosti s výsledkami pretestovania za sobotu (31. 10.). Antigénový test podľa neho zachytí tých, ktorí majú vysokú nálož vírusu, teda tých, ktorí ho dokážu ďalej šíriť.

Štúdie podľa Petráka hovoria, že tieto testy nie sú vhodné na plošné testovanie. Dodal tiež, že nie je možné skontrolovať desiatky tisíc ľudí, ktorí budú musieť byť v karanténe.

Následné PCR pretestovanie sa môže podľa Naďa urobiť ako vedecký projekt, pokiaľ to zaplatia a zorganizujú laboratóriá. Môže sa tak urobiť počas týždňa napríklad v určitej obci. Nechcel však, aby sa to konalo v čase celoplošného testovania.

Minister potvrdil, že v pondelok (2. 11.) má ústredný krízový štáb rozhodnúť o realizácii druhého kola pretestovania. Miesta, kde je dnes vidno, že zamorenie je nízke, nemá podľa neho význam testovať celoplošne. Nemuseli by sa podľa neho potom zbytočne míňať ochranné pomôcky na testovanie regiónov, kde to nie je potrebné. Chce však o tom nechať hovoriť hygienikov a epidemiológov. Petrák si myslí, že opakovaným celoplošným testovaním sa vyčerpajú všetky ľudské i materiálne zdroje.

Naď zároveň dodal, že v budúcnosti sa budú využívať antigénové testy na sektorové pretestovanie firiem alebo regiónov.