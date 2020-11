Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. nov 2020 o 17:50 The Slovak Spectator

1. Slovenské lyžiarske strediská sa pripravujú na sezónu, no nevedia, či vôbec budú môcť otvoriť: An unusual winter is coming. What are ski resorts doing to prepare?

2. Parkovisko na Komenského námestí sa mení na park: Greenery instead of asphalt on Bratislava’s Komenského Square

3. Zodpovednosť jednotlivca je viac ako spoločná zodpovednosť: The big test is upon us. What are we to do?

4. Druhá vlna pandémie na Slovensku môže spôsobiť vo firmách finančné straty, ale aj straty pracovných miest: Companies fear drop in demand for their products and services the most

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

5. Nádherná. Je ťažké nepoužiť toto slovo, keď opisujete Banskú Štiavnicu: Banská Štiavnica: Words don't describe (from our archive)

6. Najväčší daňový poplatník spomedzi firiem je opäť z Bratislavy: Who are the biggest corporate taxpayers?

7. Hľadal dobrodružstvo a našiel ho pri dobrovoľníckej práci v Gruzínsku: Volunteering in developing countries is an adventure from beginning to end

8. Navštívte Starhrad a Strečno, dvoch kamenných súrodencov na protiľahlých brehoch: Old and new: Starhrad and Strečno

9. Ako vyzeral prvý testovací deň: Long queues around Slovakia on the first day of nationwide testing

10. Ako americké voľby ovplyvnia slovenskú politiku: Pity the nation

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.