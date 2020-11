Dnes bude oblačno až zamračené, popoludní môže aj spŕchnuť

Na západe budú zrážky len lokálne.

2. nov 2020 o 8:30 SITA

BRATISLAVA. Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, miestami aj hmlisto. Najmä popoludní sa na viacerých miestach vyskytne slabý dážď alebo mrholenie.

Na západe budú zrážky len lokálne. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej stránke.



Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 7 do 12 stupňov Celzia, na západe okolo 12 až 17 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov okolo 8 stupňov.



Bude bezvetrie, prípadne môže fúkať len slabý, na Zemplíne južný vietor do rýchlosti 5 metrov za sekundu (20 km/h). Meteorológovia predpokladajú zrážky do 5 milimetrov.