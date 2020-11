Združenie miest a obcí je v druhom kole skôr za lokálne testovanie

Predseda združenia Tréger vyzval vládu, aby preplácala náklady spojené s testovaním.

2. nov 2020 o 10:06 (aktualizované 2. nov 2020 o 10:51) TASR

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska je skôr za to, aby sa na Slovensku druhé kolo celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 už nerealizovalo.

V pondelok to vyhlásil predseda ZMOS-u Branislav Tréger s tým, že význam testovania vidia skôr v regiónoch, kde je to nevyhnutné. Poukázal pritom na severnú časť krajiny.

Združenie bude zaujímať názor odborníkov, no vie si predstaviť cielenejšie využitie materiálnych i finančných prostriedkov na testovanie, napríklad na hraniciach.

Druhé kolo musí byť už doladené

"Musia sa k tomu vyjadriť odborníci, zdravotníci, epidemiológovia, ale my odporúčame, aby druhé kolo celoplošného testovania nebolo. Aby bolo realizované len v tých oblastiach, kde je to nevyhnutné," povedal Tréger.

Mestá a obce na Slovensku podľa šéfa ZMOS-u v rámci prvého kola celoplošného testovania, ktoré sa konalo uplynulý víkend, reagovali na všetky podnety, hoci boli mnohokrát zdrojom osočovania a spochybňovania.

"Napriek tomu sme sa dokázali zmobilizovať a pomôcť štátu, aby akcia bola úspešná," skonštatoval.

Samosprávy podľa Trégera však dostávali k celoplošnému testovaniu veľmi často zmätočné, protichodné, oneskorené či zavádzajúce informácie.

"Želáme si, aby druhé testovanie, ak príde, bolo zdokonalené a boli vychytané chyby, ktoré sa pri prvom kole vyskytli," uviedol.

Dotácia namiesto pôžičky

Zároveň vyzval vládu, aby bezodkladne preplácala náklady spojené s celoplošným testovaním. Tréger zdôraznil, že doposiaľ neboli uhradené ani náklady súvisiace s prvou vlnou nového koronavírusu.

"Takisto žiadame, aby uznesenie vlády, ktoré bolo prijaté v súvislosti s individuálnymi potrebami a odfinancovaním, bolo korigované a zrušené. Chceme tiež požiadať vládu, aby bezúročné pôžičky, ktoré boli samosprávam ponúknuté, sa stali transferom.

Namiesto pôžičky chceme dotáciu," uviedol Tréger. Poznamenal, že samosprávy si počas testovania nezastupiteľne splnili poslanie, ktoré sa na ne kládlo.

Podľa šéfa ZMOS-u bude potrebný určitý čas, aby si problematiku odkomunikovali, no verí, že požiadavky budú splnené.

"Keďže ide o štátne financie, treba to dôkladne zdokladovať, preplácanie by malo byť čím skôr. Koniec koncov, existuje na to ústavný zákon," skonštatoval Tréger.

Zhodnotil, že samosprávam by veľmi pomohlo, keby to bolo do konca aktuálneho kalendárneho roka.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu oznámil, že druhé kolo celoplošného pretestovania určite bude. Pripustil však, že v jednom či troch okresoch na Slovensku by sa testovať nemuselo. Hovoriť o tom chce s odborníkmi. "Potrebujeme poctivú diskusiu s epidemiológmi," skonštatoval.