Dobré ráno: Rozprávali sme sa s voličom Trumpa aj Bidena

Dnes v USA končia prezidentské voľby.

3. nov 2020 o 0:00 Tomáš Prokopčák, Lukáš Onderčanin

O každých podobných voľbách sa hovorí, že sú historické. Ale tieto sú historické určite: v čase najväčšej globálnej krízy od druhej svetovej vojny, v časoch pandémie s viac ako miliónom mŕtvych si najmocnejšia demokratická krajina sveta vyberá svojho prezidenta.

Či ním bude znovu Donald Trump, alebo si dnes Spojené štáty zvolia Joe Bidena?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Lukášom Onderčaninom.

Zdroje zvukov: SkyNews, CNN, NBC News

Krátky prehľad správ

Konzílium odborníkov neodporúča druhé kolo celoplošného testovania. Naopak, odporúčajú testovať v okresoch, kde sa pri prvom kole objavil najväčší počet pozitívnych prípadov. Radšej by sme mali otestovať zdravotníkov, zamestnancov strategických podnikov, ale aj pacientov prichádzajúcich do nemocníc či učiteľov a žiakov v rizikových regiónoch.

Prokuratúra chce preveriť prípady, ktoré mal na starosti špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Rozhodla o tom prvá námestníčka generálneho prokurátora. Kováčik je vo väzbe, čelí obvineniam z korupcie, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny i zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Zamestnávateľ má právo žiadať od svojich zamestnancov negatívny test. Vyplýva to z analýzy Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú fakulta vypracovala pre Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení. Úrad na ochranu osobných údajov tvrdil, že na to firmy právo nemajú.

Zdravotný stav predsedu parlamentu je stále vážny. Boris Kollár je v nemocnici po dopravnej nehode, minulý týždeň ho operovali. Jeho vážny stav potvrdil minister dopravy Andrej Doležal za Sme rodina, viac včera povedať odmietol.

Čo by skúmali slovenskí vedci, keby mali príležitosť a neobmedzené zdroje? Denník SME sa takto pýtal špičkových slovenských výskumníkov a tí hovoria, že by vybudovali multidisciplinárne vedecké ústavy, umiestnili by ďalekohľady k Slnku na stráženie nebezpečných planétok, sledovali by dávne civilizácie v pralesoch, skúmali dôsledky klimatickej zmeny, nové materiály či kvantovú gravitáciu. Všetky ich odpovede nájde na našom webe tech.sme.sk.

