Smeru chýba odborné odôvodnenie zmysluplnosti testovania. Reakcie politikov

Plošné testovanie odhalilo 38 359 nakazených .

2. nov 2020 o 16:53 TASR

BRATISLAVA. Počas víkendového plošného testovania odhalili 38 359 nakazených osôb z celkovo testovaných 3 625 332 ľudí. To je 1,06 percenta.

Informoval o tom v pondelok premiér Igor Matovič (OĽANO).

Erik Kaliňák, Smer

Opozičnému Smeru chýba odborné odôvodnenie zmysluplnosti celoplošného testovania obyvateľstva.

Tvrdí to podpredseda strany Erik Kaliňák. Testovanie označil za rozsiahly a závažný projekt, ktorý zásadným spôsobom zasahuje do základných ľudských práv a slobôd. Na prvé kolo celoplošného testovania sa podľa neho minulo viac ako 100 miliónov eur.

Antigénové testy podľa Smeru nie sú vhodné na celoplošné testovanie. Strana tvrdí, že testy sa majú podľa prívalového letáku používať v teplotnom rozmedzí od 15 do 30 stupňov, no veľká časť odberových miest bola v exteriéri a pri sychravom počasí do desať stupňov.

Irena Bihariová, Progresívne Slovensko

Predsedníčka PS Irena Bihariová skonštatovala, že zatiaľ nemožno povedať, či malo testovanie zmysel z hľadiska "skrotenia pandémie" a či ušetrilo krajinu tvrdého lockdownu.

Od vlády očakáva tiež jasnú komunikáciu pravidiel tak, aby neporušovali princípy právneho štátu, nespôsobili stigmatizáciu ľudí a zabránili rizikám šikany občanov zo strany zamestnávateľov, prevádzok či obchodov.

Treba podľa nej zabrániť rozdeleniu spoločnosti na tých, ktorí "majú vstupenku na slobodu" a tých, "ktorých práva a slobody ostanú obmedzené ako trest za neúčasť".

Ľudia podľa nej nesmú zažívať poníženie v obchodoch či na pracoviskách tým, že sa budú musieť legitimizovať výpismi zo zdravotných záznamov o tom, prečo sa nemohli testovať.

László Sólymos, Most-Híd

Šéf Mosta-Híd László Sólymos tvrdí, že uznanie patrí každému, kto sa zúčastnil organizácie akcie.

"Samosprávam, zdravotníkom a dobrovoľníkom. No hlavne občanom, ktorí po chaose vytvorenom vládou prišli a čakali aj dlhé hodiny, kým prišli na rad," uviedol.

Sólymos hovorí, že máme k dispozícii cenné dáta, ktoré majú poslúžiť k zabráneniu kolapsu v nemocniciach. "Dúfam, že plošné testovanie nebolo cieľom, ale prostriedkom," podotkol.

Andrej Danko, SNS

Predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko si myslí, že druhé kolo plošného testovania sa nemá konať.

Testy by sa podľa neho mali rozdať do oblastí, ktoré ukázali vysoké percento infikovaných, tiež veľkým zamestnávateľom a aj do sociálnych zariadení.

Dáta podľa neho hovoria, že Slovensko na tom nie je až tak zle. Danko na sociálnej sieti vyzval vládu, aby viedla dialóg so zástupcami primátorov a starostov, s odborovými zväzmi, zamestnávateľmi, zamestnancami, ale najmä s prezidentskou kanceláriou.

Milan Majerský, KDH

Celoplošné testovanie podľa mimoparlamentného KDH potvrdilo, že samosprávy musia od štátu dostať viac kompetencií i financií a zdravotníci pomocnú ruku.

Vláda podľa šéfa hnutia Milana Majerského už musí ukázať aj dlhodobý strategický plán, ktorý nemožno nahradiť celoplošným testovaním.

KDH zároveň oceňuje, že občania sa k celoplošnému testovaniu postavili konštruktívne napriek výhradám a rozdeleniu v spoločnosti.

Europoslanec za KDH a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec zároveň vyjadril vďaku rakúskym a maďarským zdravotníkom za pomoc Slovensku pri víkendovom celoplošnom testovaní. Ide podľa neho o výraz solidarity v rámci európskej spolupráce.