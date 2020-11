Pribudnú pamätné dni aj štátny sviatok, parlament schválil viaceré novely

Centrá pre deti a rodinu budú svojim zverencom tvoriť úspory z výživného. Vyplýva to z novely zákona o sociálnoprávnej ochrane a kuratele, ktorú schválil parlament.

Zdravotnícki pracovníci a zamestnanci zariadení sociálnych služieb sa ľahšie dostanú k úrazovému príplatku zo Sociálnej poisťovne. Ak im zamestnávateľ potvrdí, že ich choroba vznikla v práci, Sociálna poisťovňa bude považovať podmienku choroby z povolania za splnenú. Konanie Sociálnej poisťovne o nároku na úrazový príplatok sa tak v týchto prípadoch urýchli. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú v utorok v skrátenom legislatívnom konaní schválila Národná rada.

Poslanci posunuli do druhého čítania návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní, ktorý predložil rezort školstva.

Vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania chce ministerstvo školstva upraviť niektoré aspekty financovania regionálneho školstva. Poslanci preto posunuli do druhého čítania novelu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Veteráni protikomunistického odboja a ich príbuzní by mohli získať jednorazový príplatok k dôchodku v symbolickej výške 1989 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom, ktorý poslanci posunuli do druhého čítania.