Boris Kollár leží s obručou okolo hlavy na bratislavských Kramároch

Má bolesti a ochabnuté svalstvo, vraví Pčolinský.

3. nov 2020 o 19:48 Ján Krempaský

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Podstúpil vážnu operáciu, ale z najhoršieho by mal byť vonku.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) leží na Klinike úrazovej chirurgie v nemocnici na bratislavských Kramároch. Informáciu denníku SME potvrdil šéf parlamentného klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Kollára na Kramáre previezli po vážnej operácii, ktorú mu v sobotu 24. októbra urobili v petržalskej nemocnici Cinre patriacej finančnej skupine Penta.

Šéf parlamentu v ten deň havaroval v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Bolo to v prvý deň zákazu vychádzania nariadeného vládou Igora Matoviča (OĽaNO), ktorej je Sme rodina súčasťou.

V služobnej limuzíne, ktorá Kollára viezla, bola okrem šoféra a ochrankára aj maskérka a bývalá finalistka Miss Universe Miroslava Fabušová.

Súvisiaci článok Fabušová: Kollárovi som volala náhodou, limuzínou ma vzal prvý raz Čítajte

"Volali sme si a hovorila som mu, že by som potrebovala ísť do lekárne. Tým, že on bol v Moste pri Bratislave, povedal, že pôjde cez Dunajskú Lužnú a zoberie ma do Bratislavy," vysvetlila v rozhovore pre SME, ako sa dostala ku Kollárovi do štátnej limuzíny.

Fabušová tvrdí, že potrebovala lieky na tetániu, ktoré podľa jej skúseností majú iba v jednej lekárni v Bratislave. Kollár zatiaľ nevysvetlil, kam išiel počas zákazu vychádzania a prečo v štátnej limuzíne viezol Fabušovú.

Premiér Matovič v reakcii na otázku SME odpovedal, že sa s Kollárom o tom porozpráva, keď vyzdravie.

S obručou okolo hlavy

"Stav predsedu parlamentu je stabilizovaný," povedala hovorkyňa Sme rodina Linda Tribusová.

"Potrvá však niekoľko mesiacov, kým sa dá reálne dokopy," doplnil Pčolinský.