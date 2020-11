Súd: Zoroslava Kollára dostihol domino efekt

Obvinený je zatiaľ len zo zasahovania do nezávislosti súdu.

3. nov 2020 o 21:18 Peter Kováč

BRATISLAVA. Proti vplyvnému podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi vyšetrovatelia možno zatiaľ ešte nemajú veľa dôkazov, no už aj súd hovorí o podozreniach, že pri riešení jedného sporu sa objasnia aj ďalšie veci.

Sudca Špecializovaného trestného súdu Ján Buvala to napísal do uznesenia, ktorým rozhodol o väzobnom stíhaní Kollára a dvoch zadržaných sudcov.

Špecializovaný súd potvrdzuje vyšetrovanie podozrení z korupcie na súdoch, podľa ktorých „v justičnom prostredí mali pôsobiť minimálne dve väčšie záujmové skupiny“.

Prvá bola skupinka okolo dnes súdeného podnikateľa Mariana Kočnera a druhá, konkurenčná skupina sudcov, na ktorých mal vplyv práve Kollár.

Sudca Buvala píše, že by to zapadalo do schémy, ktorú sa vyšetrovateľom podarilo odhaliť náhodne vďaka správam zo šifrovacej aplikácie Threema. Polícia ich našla v Kočnerovom mobile po vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.