Matovič prezidentku vynecháva, Čaputová ho mentoruje. Po napätom období vystupujú zmierlivo

Prezidentka Čaputová a premiér Matovič spolu vystúpili na tlačovej konferencii.

4. nov 2020 o 19:41 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Vzťahy medzi prezidentkou Zuzanou Čaputovou a premiérom Igorom Matovičom boli v posledných mesiacoch odmerané. Nezostalo to pritom skryté na spoločných rokovaniach za zatvorenými dverami.

Matovič označil v auguste prezidentku za hlavného vinníka toho, prečo štát nedokáže cez informácie cez mobilných operátorov kontrolovať, či ľudia prichádzajúci z rizikových krajín dodržiavajú karanténu.

Prvú verziu zákona zastavil v máji Ústavný súd pre podozrenie, že by neprimerane zasahoval do súkromia ľudí. Druhú verziu pre nekonkrétnosť a podobné obavy vrátila prezidentka do parlamentu.

Matovič hovoril o "nadpráci prezidentskej kancelárie" a o "nezodpovednom konaní" prezidentky. Na rokovanie parlamentu, kde by mohli poslanci prelomiť veto prezidentky, však netlačil.

Iba deň pred spustením obrovského projektu celoštátneho testovania zase prezidentka Čaputová kritizovala, že akcia nie je dobre pripravená a podľa informácií, ktoré dostala od Ozbrojených síl, sa nebude dať urobiť podľa plánu.

Napriek tomu, že pri nástupe vlády Igora Matoviča sa mohlo zdať, že prezidentka s ním bude mať lepšie vzťahy ako s bývalým premiérom zo Smeru Petrom Pellegrinim, pretože by si mohli byť bližší napríklad pri boji proti korupcii, podľa informácií denníka SME to tak nie je.