Špecializovaný súd zamietol žiadosť Kucherenkovi o obnovu konania

Podnikateľa odsúdili za závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

5. nov 2020 o 11:28 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) dnes zamietol návrh odsúdeného Sergeja Kucharenka na povolenie obnovy konania, pretože nezistil podmienky obnovy konania podľa trestného poriadku.

Ako ďalej informovala agentúru SITA hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková, rozhodnutie nie je právoplatné, keďže obhajca podal proti nemu sťažnosť, o ktorej následne rozhodne Najvyšší súd SR (NS SR).

NS SR potvrdil v júli 2017 rozsudok ŠTS, ktorý podnikateľa odsúdil na 11 rokov za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Podľa obžaloby ako konateľ spoločnosti DND Invest spôsobil firme škodu za takmer osem miliónov eur.

Podľa prokuratúry Sergej Kucherenko, konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, nezaplatil banke aj napriek dostatku peňazí k 31. decembru 2009 mimoriadnu splátku úveru 700-tisíc eur.

Tým spôsobil vyhlásenie okamžitej splatnosti úveru. Následne v rámci vysporiadania úveru, ktorý bol zabezpečený nehnuteľnosťami spoločnosti určenými na developerský projekt Majcichov Golf Estate, uzavrel 26. apríla 2010 v mene spoločnosti viacero nevýhodných a záujmy spoločnosti poškodzujúcich zmlúv, na základe ktorých prišla obchodná spoločnosť, ktorej bol konateľom, o nehnuteľnosti.

Svojím konaním podľa prokuratúry spôsobil spoločnosti škodu za viac ako 7,8 milióna eur.

Podnikateľ, ktorý na Slovensku pôsobí takmer dvadsať rokov, ešte na pojednávaniach pred ŠTS vyhlásil, že nemal motív na spáchanie trestného činu.

Vysvetľoval, že na Slovensku pomáha etablovať sa zahraničným investorom, ktorí tu chceli podnikať, prípadne kúpiť pozemky a rôzne nehnuteľnosti.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa“.