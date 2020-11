Posilniť práva obetí trestných činov má nová právna úprava

Obetiam trestných činov má byť poskytnutá právna pomoc aj v civilných konaniach.

5. nov 2020 o 14:38 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Posilniť práva obetí nových trestných činov má nová právna úprava.

V tlačovej správe to uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR).

Tá má podľa rezortu spravodlivosti umožniť, aby bola obetiam trestných činov poskytnutá právna pomoc aj v civilných konaniach.

Pre účely poskytnutia odškodnenia navrhuje MS SR rozšíriť okruh obetí násilných trestných činov o pozostalé blízke osoby, ktoré v čase smrti žili so zomretým v spoločnej domácnosti v prípade, ak bola násilným trestným činom spôsobená smrť a o obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, trestného činu nedobrovoľného zmiznutia, ktorým bola spôsobená nemajetková ujma.

V prípade schválenia novely zákona budú môcť obete žiadať odškodnenie od štátu už po začatí trestného stíhania.

MS SR následne posúdi, či výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania nevyvolávajú dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola obeti násilného trestného činu spôsobená ujma na zdraví a rozhodne o priznaní alebo nepriznaní odškodnenia.

Po poskytnutí odškodnenia obetí prechádza nárok na odškodnenie voči páchateľovi na štát, ktorý ho bude vymáhať od páchateľa.

„Pripravená novela sa zameriava na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblastiach, ako napríklad zjednodušenie prístupu k odškodneniu, či vytvorenie siete tzv. intervenčných centier zabezpečujúcich komplexnú pomoc a ochranu pre obete,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

MS SR navrhuje aj vytvorenie siete intervenčných centier, ktoré by obetiam trestných činov poskytovali komplexnú ochranu. Rezort spravodlivosti chce zároveň zmeniť model financovania akreditovaných subjektov, ktoré pomáhajú chrániť obete trestných činov. Tým je v súčasnosti poskytovaná finančná dotácia do výšky 50-tisíc eur ročne. Podľa MS SR je takýto model nevyhovujúci, pretože vytvára prostredie neistoty a neumožňuje podporu a zabezpečenie poskytovania kontinuálnej odbornej pomoci, zvyšovanie jej kvality a dostupnosti. MS SR preto navrhuje model financovania zmeniť tak, aby štát so subjektami uzatváral zmluvy, napríklad na dobu troch rokov.