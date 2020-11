Polícia vyšetruje porušenie karantény námestníčkou Generálnej prokuratúry

Viera Kováčiková prišla do práce s ochorením COVID-19.

5. nov 2020 o 16:10 TASR

BRATISLAVA. Polícia začala trestné stíhanie v prípade možného porušenia karantény prvou námestníčkou generálneho prokurátora Vierou Kováčikovou.

Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková.

"Bližšie okolnosti tohto prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala.

Pre zločin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby spáchaný za krízovej situácie hrozí v prípade preukázania viny odňatie slobody na štyri až desať rokov.

Ako v utorok informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová, prvá námestníčka Viera Kováčiková bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19.

V kancelárii sa následne zastavila odovzdať agendu.

Na to, že Kováčiková napriek pozitívnemu antigénovému testu išla do práce namiesto do karantény, upozornil Denník N.