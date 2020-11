Kolíková a Korčok kritizujú maďarskú iniciatívu o alternatívnom práve

Slovenská ministerka spravodlivosti upozornila aj na zneužívanie značky V4 v otázke práva.

5. nov 2020 o 16:24 TASR

BRATISLAVA. Ministri spravodlivosti a zahraničných vecí Mária Kolíková (Za ľudí) a Ivan Korčok (nominant SaS) nepovažujú za zmysluplné vytvárať alternatívne pohľady Vyšehradskej štvorky (V4) na princíp právneho štátu voči tým, ktoré platia v EÚ.

Uviedli to v reakcii na vyjadrenie maďarskej ministerky spravodlivosti Judit Vargovej o dohode V4 o vytvorení takzvanej "Professional Network a Junior Program". Kolíková zdôrazňuje, že v rámci V4 nebola dohoda na vytvorení takejto iniciatívy. Hovorí o určitom zneužívaní značky V4.

Maďarská alternatíva k liberalizmu

Vargová na sociálnej sieti o iniciatíve napísala, že má ísť o odbornú komunitu a vedomostnú základňu, ktorá môže prezentovať autentickú národnú, konzervatívnu, kresťanskodemokratickú alternatívu k liberálnemu a federalistickému smeru.

Sieť by sa podľa jej slov mala sústrediť na témy, ako sú právna ochrana rodín, sloboda svedomia a náboženstva v Európe, vplyv digitálnych platforiem a sociálnych médií na slobodu prejavu a pluralitu nad rámec interpretácie a presadzovania základných práv v Európe.

Kolíková odmieta osobitný postoj V4 k právu

Kolíkovú prekvapilo uznesenie týkajúce sa vytvorenia siete V4, ktorá má za cieľ analyzovať situáciu a formulovať "niečo ako osobitný postoj tohto regiónu k princípom právneho štátu, ktoré, ako keby mali byť iné ako tie, ktoré presadzuje EÚ".

Zdôrazňuje, že na vytvorení takejto iniciatívy nebola v rámci krajín V4 dohoda.

"V niečom to preto vnímam aj ako zneužívanie značky V4," poznamenala slovenská ministerka spravodlivosti.

Nepovažuje to ani za správny postoj. "Pretože princípy, ktoré platia pre právny štát a demokraciu by mali platiť bez ohľadu na to, z ktorého som regiónu. Nepovažujem za správne, že bola takáto iniciatíva vytvorená bez dohody a nemyslím si, že pre budovanie silného právneho a demokratického štátu na Slovensku je potrebné vytvárať takúto regionálnu iniciatívu," uviedla.

Kolíková je presvedčená, že v otázke demokratického alebo právneho štátu sú dôležité hodnoty, ktoré vnímame rovnako v rámci celej EÚ. Hovorila o tom aj s rezortnými partnermi z Maďarska a Českej republiky.

Korčok netušil o použití V4 v názve

Korčok doplnil, že o iniciatíve maďarskej vlády založiť inštitút pre otázky právneho štátu sme vedeli.

"Netušili sme však, že bude nazvaný ako inštitút V4. Nepovažujeme za zmysluplné vytvárať alternatívne pohľady V4 na princíp právneho štátu. Naopak, treba urobiť všetko preto, aby táto otázka nerozdeľovala štáty EÚ," povedal Korčok.

S ministerkou Kolíkovou sa zhodujú, že našim cieľom je právny štát posilňovať u nás doma. "A nemáme preto problém viesť o tom diskusiu aj v rámci EÚ," uzavrel.