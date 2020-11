Šikuta kritizoval slová o panike o ohrození na Najvyššom súde

Predseda Najvyššieho súdu žiada spájanie sa v prospech očisty súdnictva.

6. nov 2020 o 11:55 SITA

BRATISLAVA. Pre naplnenie cieľa očisty súdnictva je potrebné spájať sa a nie rozdeľovať.

Vo vyhlásení to uviedol predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta.

Reagoval tak na výrok sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta. Ten v rozhovore pre Denník N povedal, že po policajných akciách, pri ktorých boli zadržaní aj bývalá podpredsedníčka NS SR Jarmila Urbancová a sudca tohto súdu Jozef Kolcun, panuje na súde „asi stav paniky a ohrozenia“.

Kliment tiež kritizoval, že Šikuta v prípade sudkyne Dany Wänkeovej, ktorá má čeliť disciplinárnemu stíhaniu pre možné ovplyvňovanie inej sudkyne, navrhol ako sankciu len napomenutie. Kliment to označil za nepochopiteľné.

Šikuta podľa vlastných slov, rovnako ako mnohí sudcovia Najvyššieho súdu, považuje situáciu v súvislosti s trestným stíhaním sudcov za mimoriadne vážnu a z obludných rozmerov korupcie v justícii je šokovaný.

„Situácia v justícii je oveľa vážnejšia, než sme si mysleli. S ohľadom na počet obvinených osôb hovoríme o systémovom zlyhaní. Ak sa dnes v súvislosti s osobami, ktoré mali byť garantom morálky, etiky a práva, a to aj so sudcami NS SR, skloňuje korupcia, zasahovanie do nezávislosti súdov, či dokonca zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, je jasné, že pilier súdnej moci nie je len oslabený, ale je doslova podpílený,“ povedal.

Napriek tomu je Šikuta presvedčený, že slová ako panika či ohrozenie nie sú na mieste.

Juraj Kliment je sudcom NS SR a momentálne jeden zo siedmich kandidátov na post Generálneho prokurátora SR. Spomedzi kandidátov je jediný, ktorý nie je prokurátorom.