Slovenský filmár z New Yorku: Máme viac informácií, ale nezmúdreli sme

Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

6. nov 2020 o 13:30 The Slovak Spectator

1. Nie je to v systéme, je to v ľuďoch. Experti vedia ako sa môže Slovensko vyhnúť tvrdému lockdownu: Smarter than the lockdown? Slovakia tries to outwit the coronavirus

2. Plošné testovanie utlmilo hnev a vášne. Dokedy? Mass testing eases growing tensions

3. Lietajúce autá nie sú len hudbou ďalekej budúcnosti. Na Slovensku to s nimi skúšajú viacerí: Slovak car-plane developers look to cash in on changing views of flying cars

4. Tancujúce testovacie tímy či Slovensko ako tichomorský ostrov. Spravodajstvo z testovania má aj zábavnú stránku: Dancing in protective suits, a soldier as DJ. These videos show the funny side of testing

5. Do slovenských hôr v daždi? Radšej to neskúšajte, radí americký novinár: Do not try this at home, I am a professional tourist

6. Hľadáte únik pred pandémiou v hlavnom meste? Skúste tieto miesta: Five tips for outings in Bratislava during the lockdown

7. V Bratislave stále nájdete zvyšky jej nemeckého dedičstva, prezrádza v najnovšom podcaste nemecká veľvyslankyňa: Kapitulská Street lacks pubs and cafés. The German ambassador loves it

8. Teší ma, keď vidím vlčie maky v novembri aj na Slovensku, píše britský veľvyslanec: We owe our veterans a great deal, even more so in this extraordinary year

9. Farebný koniec turistickej sezóny v Tatrách: Season in the Tatras is over. Closure of some trails started

10. Máme viac informácií, ale nezmúdreli sme, hovorí slovenský filmár z New Yorku: Bratislava feels similar to what I’m used to here, says New York-based Slovak filmmaker

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.