Matovič dostane šancu vzdať sa titulu, radšej chce reparát z opísanej diplomovky

Parlament schválil zmeny, ktoré umožnia zriecť sa vysokoškolských titulov získaných pred rokmi.

9. nov 2020 o 17:12 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Politikom, ktorí majú problémy, lebo odpísali časti svojich diplomových prác od iných autorov, dá koalícia od januára možnosť dobrovoľne sa vzdať svojich titulov.

Novelu vysokoškolského zákona predložili poslanci a schválil ju parlament. Doteraz zákon takú možnosť nepoznal.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Svoju diplomovku museli v lete vysvetľovať premiér a šéf OĽaNO Igor Matovič, predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár, ale aj minister školstva Branislav Gröhling z SaS.

Vysokoškolské tituly získali aj vďaka skopírovaniu celých statí z cudzích publikácií bez toho, aby to riadne priznali.

Súvisiaci článok Matovičovu prácu prepisovala sestra jeho oponenta. Nepamätá si už, z čoho Čítajte

„Uvažoval som nad tým, ale mám takú chuť si napísať diplomovku znova,“ odpovedá Matovič z OĽaNO na otázku, či sa svojho magisterského titulu dobrovoľne zriekne. Vyzvala ho k tomu uplynulý týždeň Študentská rada vysokých škôl.

„A viete, čo je super? Že by to bolo na tú istú tému – daňový systém a jeho vplyv na podnikateľské subjekty,“ žartoval Matovič ešte v stredu s tým, že sa celé leto venoval daňovo-odvodovej reforme a prácu by nanovo napísal na jednotku s hviezdičkou.

Také jednoduché, ako si to predstavuje Matovič, by to však podľa platných pravidiel slovenských vysokých škôl nebolo.

Prepísať diplomovú prácu a znova ju obhájiť pred štátnicovou komisiou, by nestačilo.

Kollár ani Gröhling po schválení zmien v parlamente nepovedali, či sa titulov vzdajú.

Opraviť diplomovú prácu nestačí

Zmeny v zákone umožnia univerzitám tituly aj odoberať, no jedine absolventom, ktorí obhájili prácu od januára 2021. Inak by mohlo ísť o protiústavné zasahovanie do získaných práv.

Netýka sa to možnosti, ak sa niekto sám rozhodne, že sa titulu a tým aj dosiahnutého vzdelania vzdá.