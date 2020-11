Najdôležitejšie správy dňa: Biden má víťazstvo na dosah, odklonili sme sa od českej cesty

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

6. nov 2020 o 18:30 Andrej Kuzmány

Joe Biden má víťazstvo v prezidentských voľbách na dosah. Môže získať oveľa viac voliteľov, ako sa zdalo.

Podmienky plošného testovania sa opäť zmenili, prísť môžu aj ľudia, ktorí sa v prvom kole otestovať nedali.

Slovensko sa odklonilo od českej cesty, tvrdí minister zdravotníctva.

Bratislavský primátor Matúš Vallo stopol kontroverzný projekt spojený s firmou z kauzy Panama Papers.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Biden má víťazstvo na dosah

V stredu ráno stredoeurópskeho času, niekoľko hodín po zatvorení volebných miestností, to vyzeralo na možné víťazstvo Donalda Trumpa. Stále úradujúci prezident dokonca sám seba vyhlásil predčasne za víťaza.

Postupne sa však vývoj začal otáčať. Biden znižoval stratu na Trumpa v dôležitých štátoch a aktuálne je pred ním už v štyroch z doteraz piatich stále nerozhodnutých. V piatok ho predbehol aj v Georgii a Pensylvánii.

Znamená to, že keby Biden ovládol tieto štyri štáty, v ktorých vedie, získal by 306 voliteľov, čo je výrazne viac, ako sa spočiatku zdalo. Na víťazstvo ich potrebuje aspoň 270. Za súčasného vývoja stačí, aby vyhral v Pensylvánii a stane sa víťazom volieb bez ohľadu na výsledky v ďalších štátoch.

Ak by Biden získal 306 voliteľov, bolo by to o dvoch viac ako získal pred štyrmi rokmi Trump. A napríklad George Bush mladší, ktorý vyhral voľby dvakrát, nezískal ani raz viac ako 300 voliteľov.

Okrem toho je už teraz jasné, že Joe Biden bude mať viac hlasov ako ktorýkoľvek iný prezident v histórii.

Na druhé kolo netreba negatívny test

Osoba, ktorá sa nezúčastnila prvého kola testovania antigénovými testami, na druhé kolo ísť nesmie. Takto ešte vo štvrtok informovalo ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti. Dôvodom mal byť zákaz vychádzania, ktorý pre neotestovaných platí do nedele a antigénové testovanie nemalo byť medzi výnimkami.

V piatok, len niekoľko hodín pred začiatkom testovania, sa pravidlá opäť zmenili.