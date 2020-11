Zomrela dlhoročná moderátorka Slovenského rozhlasu Viera Petrusová

Rodáčka z Bratislavy strávila svoje rozhlasové začiatky ako hlásateľka v bratislavskom rozhlasovom štúdiu.

6. nov 2020 o 19:41 TASR

BRATISLAVA. Zomrela dlhoročná moderátorka Slovenského rozhlasu Viera Petrusová, RTVS si ju pripomenie v rozhlasovom vysielaní.

TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa Andrea Pivarčiová.

"Je mi to veľmi ľúto. Viem, že slová v takejto chvíli nestačia, pretože sa lúčime s úžasnou ženou, dámou a profesionálkou, ktorá písala tie najkrajšie dejiny košického rozhlasu. K pani Petrusovej som aj ja ako jeden z mnohých chodieval ako začínajúci redaktor na hodiny správnej výslovnosti a prejavu," povedal riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Jej slová, činy, profesionalitu a čestnosť si v spomienkach už navždy ponesú všetci, ktorí ju poznali," dodal Puchala.

Rodáčka z Bratislavy strávila svoje rozhlasové začiatky ako hlásateľka v bratislavskom rozhlasovom štúdiu, do ktorého nastúpila v roku 1950. Od roku 1954 pracovala v košickom štúdiu, kde pôsobila až do odchodu do dôchodku, do roku 1990.

RTVS si ju pripomenie reláciou O živej reči, ktorú odvysiela v nedeľu (8. 11.) o 12.00 h v Rádiu Devín.

Vznikla na základe rozhovoru, ktorý s Petrusovou v lete tohto roku nahrala Hana Rodová. Rovnako si ju pripomenie v stredu (11. 11.) vo svojom prúdovom vysielaní aj Rádio Regina Východ.