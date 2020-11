Pellegrini o Očistci: Bolo by nefér, ak by som tvrdil, že sa nič nedeje

Pellegrinimu sa nepáči, ak majú novinári informácie o plánovaných zásahoch polície.

8. nov 2020 o 12:30 TASR

BRATISLAVA. Expremiér a líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini nečakal, že rozmery, aké nadobudla akcia Očistec. Uviedol to v nedeľnej relácii TA3 V politike.

V súvislosti s policajnou akciou Očistec a zadržaním bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara uviedol, že nečakal, že dosiahne "až takéto rozmery". "Bolo by nefér, ak by som tvrdil, že to nič nie, alebo sa nič nedeje," povedal.

V čase, keď bol podpredseda vlády za Smer-SD podľa svojich slov nediskutoval s predsedom strany a vtedajším premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) o medializovaných informáciách o Gašparovi. Ako expremiér podľa svojich slov vyvíjal maximálne úsilie, aby mali polícia a prokuratúra rozviazané ruky a mohli konať.

Pellegrinimu sa nepáči, ak majú novinári informácie o plánovaných zásahoch polície. Upozornil, že polícia môže na "teatrálne" zadržiavanie doplatiť, ak sa pri niektorých osobách nepreukáže vina. Do budúcnosti podľa neho treba asi dôslednejšie kontrolné mechanizmy.