Dobré ráno: Biden ponúka zjednotenie a pokoj, Trump sa bez boja vzdať nechce

Nový prezident sa ujme funkcie 20. januára.

8. nov 2020 o 23:00 Matúš Krčmárik, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

Zo samozvaného víťaza je nakoniec porazený. Spojené štáty Americké nedali Donaldovi Trumpovi šancu obhájiť post prezidenta a zvolili si nového.

Demokratický kandidát Joe Biden o sebe vyhlásil, že bude prezidentom, ktorý sa bude usilovať USA zjednotiť a nie rozdeľovať. Trump však svoju prehru nechce priznať a vyhráža sa súdmi.

O naozaj neobyčajným a napínavých amerických voľbách sa Jana Maťková rozprávala s Matúšom Krčmárikom, šéfom zahraničnej redakcie denníka SME.

Zdroj zvukov: CNN

Krátky prehľad správ

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ide do väzby. Podľa sudcu Špecializovaného súdu by mohol ovplyvňovať svedkov a pokračovať v trestnej činnosti. Gašpar bol vo štvrtok zadržaný pri akcii Očistec. Spolu s ďalšími vysokopostavenými funkcionármi polície je obvinený zo založenia a podporovania zločineckej skupiny, korupčných trestných činov a zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Do nedeľného poludnia sa bolo dať otestovať v rámci druhého kola testovania vyše 1 a pol milióna ľudí , 0,63 percent z nich bolo pozitívnych. Premiér Igor Matovič nevylúčil, že koncom novembra bude ešte jedno celoplošné testovanie. Načrtol aj možnosť testovania na školách. Po pretestovaní žiakov a rodičov by sa mohla obnoviť prezenčná výučba.

Od dnes by mali byť vo viacerých okresných mestách zriadené mobilné odberné miesta. Ľudia by sa tak mohli zadarmo otestovať antigénovými testami. Zatiaľ by malo ísť o okresy, kde sa nekonalo druhé kolo testovania.

Slovenským kandidátom na Oscara v kategórii najlepší medzinárodný celovečerný film je dráma Správa režiséra Petra Bebjaka. Film stvárňuje príbeh slovenských židov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorým sa podarilo ujsť z koncentračného tábora Osvienčim a spísať podrobnú správu o tom, ako tábor fungoval. Nominácie 93. ročníka Oscarov budú vyhlásené 15. marca.

Do rocknrollovej siene slávy uviedli Whitney Houston, rappera Notorious B.I.G. a taktiež kapely Nine Inch Nails a Depeche Mode. Pre celosvetovú pandémiu ceremóniu odvysielalo HBO, pôvodne sa mala konať už v máji.

Odporúčanie

Keďže sa dni skracujú a večeri predlžujú, mám pre vás jeden filmový tip. Režisér Guy Ritchie uviedol na Netflixe svoju novinku s názvom Gentlemeni . Okrem hviezdneho obsadenia, akými sú Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant či Colin Farrell si vašu pozornosť udrží perfektná kamera s premyslenými zábermi, vtipné dialógy a v neposlednom rade aj skvelý soundtrack.

V skratke ide o príbeh úspešného dílera, ktorý by ale chcel zavesiť svoj ilegálny biznis na klinec. Samozrejme, obchod sa skomplikuje a na scénu prichádza niekoľko indivíduí, ktorí by ho chceli zosadiť z trónu drogového kráľa. Naozaj príjemná oddychovka s výborným kinematografickým zážitkom.

