Štátni zamestnanci nie sú spokojní s možnosťami kariérneho rastu, ukázal prieskum

Na úradoch vo väčšine prípadov neexistuje cielený motivačný program.

9. nov 2020 o 13:56 SITA

BRATISLAVA. Možnosti osobnostného rozvoja a kariérneho rastu na úrade, v ktorom pôsobia, či celkovo tie, ktoré poskytuje oblasť štátnej správy, hodnotia štátni zamestnanci menej pozitívne.

Ich motivácia nie je systematizovaná, skôr postavená na jednotlivých manažéroch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Motivačný program

Na úradoch vo väčšine prípadov neexistuje cielený motivačný program, respektíve ak existuje, nie je dostatočne jasne komunikovaný a zamestnanci ho vo väčšine prípadov nevnímajú.

Vyplýva to z prieskumu motivácie a líderstva v štátnej službe uskutočneného od októbra do decembra 2019, do ktorého sa zapojilo približne 26 percent štátnych zamestnancov z oslovených 217 služobných úradov. Informoval o tom Tlačový odbor Úradu vlády SR.



Z prieskumu ďalej vyplynulo, že štátni zamestnanci vysoko hodnotia zmysluplnosť svojej práce, sú im zrozumiteľne zadávané úlohy a majú pocit, že ich názory sú pri práci pomerne zohľadňované.

Vnímajú tiež, že majú jasne komunikované pracovné ciele a dostávajú priestor robiť to, v čom najviac vynikajú.

Koncepcia odmeňovania

Výsledky prieskumu odprezentovali na neformálnom pracovnom workshope, ktorý online formou organizoval Úrad vlády SR. Výsledky prieskumu budú premietnuté do tvorby pripravovanej koncepcie odmeňovania a rozvoja líderstva.



„Na workshope boli prediskutované aj odporúčania do budúcnosti, ako napríklad nutnosť posilniť zber dát v štátnej službe o pravidelné mapovanie spokojnosti a motivácie štátnych zamestnancov. Na online workshope sa zúčastnilo viacero lídrov a odborníkov z analytických útvarov a iných špecializovaných a personálnych útvarov, zástupcovia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, s ktorým úrad vlády aktuálne nadviazal spoluprácu,“ doplnil tlačový odbor.