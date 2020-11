Z nórskych grantov podporia obnovu a rekonštrukciu ďalších štyroch pamiatok

Grantové schémy EHP a Nórska prešli pod ministerstvo 1. októbra 2020.

9. nov 2020 o 13:45 SITA

BRATISLAVA. Z nórskych grantov sa podporí obnova a rekonštrukcia ďalších štyroch pamiatok.

Z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) o tom informoval Andrej Ďuríček.

Obnova nehnuteľného kultúrneho dedičstva

Z grantov získa mesto Želiezovce 736 946 eur na obnovu strechy a severovýchodného krídla svojho kaštieľa.

Na obnovu časti barokového kaštieľa rodiny Motešických v Ladcoch za účelom vytvorenia kultúrneho a kreatívneho centra by malo ísť 438 930 eur.

Trenčiansky samosprávny kraj dostane 800-tisíc eur na revitalizáciu a rekonštrukciu Draškovičovského kaštieľa zo 17. storočia v obci Čachtice.

Takmer 850-tisíc eur príjme mesto Levoča na rekonštrukciu a revitalizáciu budovy radnice.

Ďuríček pripomenul, že v rámci výzvy v oblasti Kultúra bola v v júli 2020 schválená podpora pre 12 projektov zameraných na obnovu nehnuteľného kultúrneho dedičstva. Alokácia bola z pôvodných vyše 10,5 milióna eur zvvýšená na 13,4 milióna eur, keďže sa k 12 projektom pridávajú ďalšie štyri.

Škody na pamiatkach

Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí), zdôraznila, že táto správa je dôležitejšia o to viac, že prichádza v čase, kedy sa riešia veľké výzvy, ktoré pred nich postavila pandémia koronavírusu.

„Chod spoločnosti a hospodárstva sa však nemôže zastaviť ani v tejto sťaženej situácii. Týka sa to tiež ochrany nášho národného kultúrneho dedičstva, pri ktorého záchrane sa veľakrát hrá doslova o čas. Ak by efektívna pomoc neprišla včas, škody na pamiatkach by mohli byť už nenapraviteľné,“ uviedla.



Tieto granty sú finančnou schémou, prostredníctvom ktorej nečlenské štáty Európskej únie (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) poskytujú peniaze tým krajinám únie, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 percent priemeru.

Prispievateľským štátom je následne umožnený voľný pohyb tovarov, kapitálu, služieb a osôb v rámci všetkých členských krajín EÚ.