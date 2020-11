Dobré ráno: Premiér Matovič si za testovaním stojí

Plošné testovanie sa zopakuje o dva týždne v asi 500 obciach.

9. nov 2020 o 23:10 Nikola Bajánová, Ján Krempaský

Máme za sebou aj druhé kolo plošného testovania. Premiér od nižšieho počtu infekčných prípadov, ktoré antigénové testy počas víkendu zachytili, odvodzuje úspech akcie Spoločná zodpovednosť a vyhlasuje ho za to najlepšie pre celé Slovensko.

Zníženie mobility platné od októbra sa vraj pod klesajúcim trendom nových prípadov podpisuje len minimálne. Nesúhlasia viacerí vedci, a to nielen pre nedokonalosť antigénových testov.

O čo vlastne ide, sa Nikola Bajánová rozpráva s reportérom domácej redakcie denníka SME Jánom Krempaským.

Krátky prehľad správ

Robert Kaliňák v relácii Rozhovory ZKH potvrdil, že vo vinárni u Norberta Bödöra v Radošine bol, no nevie si spomenúť, kedy to bolo a či to bolo na stretnutí s policajnými špičkami a špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. O stretnutí vypovedajú podľa Denníka N svedkovia v kauze Očistec, po ktorej skončili vo väzbe viacerí vplyvní funkcionári, vrátane bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Celý rozhovor s exministrom vnútra nájdete vo video sekcii denníka SME a tiež v podcastovej verzii vo vašich aplikáciách.

Potenciálna vakcína proti novému koronavírusu, ktorú vyvíja americký koncern Pfizer v spolupráci s nemeckou spoločnosťou BioNTech, má vysokú účinnosť. Dokázala zabrániť vzniku ochorenia COVID-19 u 90-tich percent pacientov, u ktorých neexistoval dôkaz o predchádzajúcom infikovaní vírusom. Tretej fázy testovania sa od konca júla zúčastnilo viac než 43 500 ľudí.

Dodávateľ testov z Trnavy Eurolab Lambda uzavrel od vypuknutia pandémie obchody so štátom za viac ako 46 miliónov eur. Najväčšiu zákazku firma získala na dodávku vyše 10 miliónov antigénových testov na celoplošné testovanie. Zákazky pre nedoplatky v Sociálnej poisťovni, ktoré normálne nedovoľujú obchodovať so štátom, spochybňujú mimoparlamentné strany a opozícia, a preveruje ich aj polícia. Analýza Nadácie Zastavme korupciu teraz ukazuje, že chybu pravdepodobne spravila firma, keď zrejme o dlhu nepovedala celú pravdu.

Sudcovia Najvyššieho súdu nedostanú odmeny. Rozhodol o tom predseda súdu Ján Šikuta, ktorý hovorí, že tento krok je nevyhnutný pre súčasnú, nielen ekonomicky zložitú celospoločenskú situáciu. Rozhodnutie prijal aj pre dianie súdnictve, kedy napríklad v rámci akcie Víchrica vzniesla polícia obvinenie aj voči sudcovi Najvyššieho súdu Jozefovi Kolcunovi. Bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová je zase stíhaná väzobne.

Odporúčanie

Bolesť chrbta je niečo, čomu často nevenujeme väčšiu pozornosť a čo považujeme síce za nepríjemnú, ale prakticky neodmysliteľnú súčasť práce napríklad za počítačom. Že by to tak nemalo byť, rozoberá starší článok amerického Voxu, na ktorý som si nedávno po dňoch strávených na zlej stoličke v domácej improvizovanej kancelárii spomenula. Porovnáva desiatky štúdií, prináša aj odporúčania, ale nielen to.

