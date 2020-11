Gröhling by školy otváral na konci novembra, rieši sa aj testovanie žiakov

O návrhoch bude Ústredný krízový štáb ešte len rokovať.

11. nov 2020 o 20:15 Daniela Hajčáková

Ministerstvo rieši návrat všetkých žiakov do tried. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Najskorší termín, keď by sa žiaci druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci mohli vrátiť do školy, je koniec novembra.

Minister školstva Branislav Gröhling z SaS hovorí, že stále ráta so svojím návrhom, aby žiaci od pondelka 30. novembra nastúpili do škôl po celom Slovensku, hoci sa návrh presunul z pondelkového zasadania Ústredného krízového štábu na budúci týždeň.

Rezort má k takému kroku pripraviť podklady.

Minister pôvodne chcel, aby sa školy v Bratislave a Košiciach pre lepšiu epidemiologickú situáciu mohli otvoriť ešte o týždeň skôr. To však už ani nie je veľmi reálne.

Premiér a líder OĽaNO Igor Matovič totiž prišiel v utorok s nápadom, aby školy ešte pred tým, ako sa otvoria, pretestovali antigénovými testami svojich zamestnancov, žiakov aj ich rodičov.

"Neviem si to veľmi predstaviť, bolo by to enormná záťaž pre školy," reaguje Gröhling. Okrem logistických problémov by sa musel vyriešiť aj množstvo ďalších právnych otázok, napríklad či vôbec školy môžu podmieňovať návrat do školy testom.