Bezpečnostná rada pripravila mechanizmus na boj proti dezinformáciám

Informačné operácie majú podľa rady neustále sa zvyšujúcu tendenciu.

10. nov 2020 o 17:22 SITA

BRATISLAVA. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky pripravila mechanizmus na boj proti dezinformáciám.

Vyplýva to z materiálu, ktorý je v súčasnosti predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Vypracovanie koordinovaného mechanizmu bolo súčasťou niekoľkých akčných plánov na úrovni Slovenska aj Európskej únie (EÚ).



Plán vypracovala skupina zložená zo zástupcov orgánov štátnej správy. Do procesu vypracovania mechanizmu boli okrem štátnych orgánov formou konzultácií zapojení aj odborníci zo Slovenskej akadémie vied (SAV).



„Účelom je predovšetkým vytvoriť mechanizmus reakcie voči zámernému, systematickému a rozsiahlemu šíreniu informačných operácií, čo pre európske demokracie a spoločnosti predstavuje jednu z najvážnejších a najaktuálnejších výziev.

Výskyt rôznych informačných operácií, ako jeden z prostriedkov vedenia takzvanej hybridnej vojny, má neustále sa zvyšujúcu tendenciu,“ uvádza sa v predkladacej správe.



Návrh mechanizmu bude po ukončení predložený do medzirezortného pripomienkového konania na rokovanie vlády. Pripomienkové konanie má byť ukončené v piatok 13. novembra.